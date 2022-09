Spar- und Bauverein spendiert Kulturveranstaltung in Hövelhof

Einen besonderen Leckerbissen hält der Verkehrsverein Hövelhof beim Hövelmarkt für Montag, 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, bereit. Im Schulterschluss mit dem Kultur-Büro OWL und mit finanzieller Unterstützung durch den Spar- und Bauverein Paderborn steht an diesem Tag im Festzelt auf Stollmeiers Wiesen der deutsche Kabarettist Django Asül auf der Bühne.

Die Veranstaltung, zu der Hubert Böddeker, Vorsitzender des Verkehrsvereins, und Carsten Hormes, Künstlerischer Leiter des Kulturbüros OWL, mehrere hundert Besucher erwarten, ist gewissermaßen der Kontrapunkt zum Oktoberfest, das einen Tag zuvor an gleicher Stelle über die Bühne geht. Django Asül ist ein deutscher Kabarettist, der aus unzähligen TV-Auftritten, unter anderem seiner eigenen Sendung „Rückspiegel“ bekannt ist. Der Niederbayer mit türkischen Wurzeln behandelt vor allem das aktuelle politische Geschehen in Bayern und Deutschland.

Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, dafür mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi wird der ungewöhnliche Bayer sein aktuelles Solostück „Offenes Visier“ in der Sennegemeinde präsentieren. Dahinter verbirgt sich ein Power-Programm für alle, unheimlich amüsant und unterhaltsam.

Neben der One-Man-Show des 50-jährigen Kabarettisten ist auch ein musikalisches Rahmenprogramm geplant, das die Veranstaltung abrunden wird, sagt Verkehrsvereins-Geschäftsführerin Angelika Schäfer. Auch für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt.

Eintrittskarten für die kulturelle Veranstaltung am Feiertag zum Preis von 20 Euro gibt es direkt beim Verkehrsverein Hövelhof in der Tourist-Info oder zuzüglich VVK-Gebühr auf der Homepage des WESTFALEN-BLATTES.

Mit seiner finanziellen Unterstützung will sich der Spar- und Bauverein Paderborn für die breite Unterstützung der Hövelhofer beim Neubau eines inklusiven Wohn- und Unterstützungsangebotes für Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen und mit erworbenen Hirnschädigungen bedanken. Für den 6,5 Millionen Euro teuren Neubau, den der Spar- und Bauverein gemeinsam mit dem Stiftungsbereich „Bethel.regional“ errichtet, war im Dezember 2021 der erste Spatenstich an der Wittekindstraße erfolgt.

Mit der Entscheidung für Hövelhof ist der Spar- und Bauverein Paderborn, der als Wohnungsbaugenossenschaft einen Bestand von knapp 3000 Wohnungen in der Großstadt betreut, sogar von seiner strategischen Ausrichtung abgewichen, primär keine Aktivitäten außerhalb Paderborns zu entfalten. Ziel der Genossenschaft ist bereits seit 128 Jahren, breite Schichten der Bevölkerung langfristig mit qualitativ hochwertigem und bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.

Hövelmarkt Foto: Der 208. Hövelmarkt findet vom 30. September bis zum 3. Oktober statt. Der Hövelmarkt ist mehr als ein Fest – es ist eine Institution. Gemütliche Kirmesbummel, ausgelassene Partyabende, Oktoberfest, fröhliche Familienveranstaltungen, verkaufsoffener Sonntag, Seniorennachmittag Bauernmarkt, Autoschau und Hövelrallye gehören zum Markt-Mix, auf den sich nicht nur die Hövelhofer jedes Jahrs aufs Neue freuen – und das alles ohne Eintrittsgebühren. ...

Thorsten Mertens, Vorstandssprecher des Spar- und Bauvereins, nennt den Neubau an der Wittekindstraße, der im Verbund mit den übrigen Neubauten in diesem Quartier architektonische Akzente setzt, ein Vorzeigeobjekt. „Aufgrund des breiten Rückhaltes durch Rat und Verwaltung in der Sennegemeinde ist dem Spar- und Bauverein sehr dankbar, in einer tollen Gemeinde mit einer tollen Infrastruktur bauen zu dürfen und mit offenen Armen empfangen zu werden“, sagt Mertens. Mit dem Engagement beim Hövelmarkt möchte sich der Spar- und Bauverein bei den Hövelhofer Bürgerinnen und Bürgern für das freundliche Willkommen bedanken.