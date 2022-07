Sprinkleranlage auf Hövelhofer Sportplatz beschädigt

Massive mutwillige Beschädigungen auf dem Sportgelände am Grüner Weg hat der Hövelhofer SV zu beklagen und jetzt zur Anzeige gebracht. Wie der Vorsitzende Heinz Thieschnieder am Dienstag mitteilte, sollen noch unbekannte Täter einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro angerichtet haben.

Der Mitteilung zufolge wurde versucht, zwei Regner der Sprinkleranlage im hinteren Teil des Sportplatzes auszugraben. Da dies aber nicht gelang, wurden laut Thieschnieder die Regner solange mit einem scharfkantigen Gegenstand bearbeitet, bis sie funktionslos waren. „Außerdem wurden an verschiedenen Stellen Löcher in den Platz gegraben“, berichtet der HSV-Vorsitzende weiter. Zugang hatten sich den Angaben zufolge die Täter gewaltsam verschafft, indem sie Teile der Zaunanlage zerschnitten hatten.

Aufgefallen waren die Schäden dem Platzwart am Samstag, 9. Juli. Bei einer Kontrollfahrt am Donnerstag zuvor habe dieser, so berichtet Thieschnieder weiter, drei Jugendliche bemerkt, die fluchtartig den Sportplatz verlassen hätten. An dem Tag sei aber alles noch in Ordnung gewesen.

Der Sportverein hat Anzeige erstattet. Der Vorstand bitte alle, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei oder beim HSV zu melden.

Der Vorsitzende beklagt, dass dieses nicht der erste Vorfall in den vergangenen Jahren rund um das Gelände gewesen sei. Regelmäßig würden dort Zechgelage durchgeführt. Entsprechende Hinterlassenschaften zeugten davon, so Thie­schnieder abschließend.