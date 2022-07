Biergartenkonzert in Hövelhof: Stefanie Hertel sagt Teilnahme ab

Volksmusikerin ist an Corona erkrankt – Karten für den Auftritt am 1. Juli sollen erstattet werden

Hövelhof

Auch der zweite Anlauf klappt nicht: Die bekannte Volksmusikerin Stefanie Hertel muss ihre Teilnahme am Biergartenkonzert am 1. Juli im Schlossgarten in Hövelhof absagen. Der Grund ist eine Corona-Erkrankung, wie Hubert Böddeker, Vorsitzender des Verkehrsvereins Hövelhof, berichtet. Karteninhabern soll der Eintrittspreis komplett erstattet werden.