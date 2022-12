Stimmungsvoller Nikolausmarkt am Wochenende im Schlossgarten Hövelhof

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt der Verkehrsverein Hövelhof am kommenden Wochenende wieder zum Nikolausmarkt in den Schlossgarten, die gute Stube der Sennegemeinde, ein. Gefeiert wird von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember.

Der Vorstand des Verkehrsvereins, der das traditionsreiche Fest ausrichtet, freut sich auf die drei stimmungsvolle Tage. Für Wolfgang Thorwesten, frischgebackener Vorsitzender des Verkehrsvereins, ist es eine Premiere. „Der Nikolausmarkt ist ein besonderes Fest, da treffen sich vor allem viele Hövelhofer, und ich freue mich dort auf viele Begegnungen.“

Am Freitag, 2. Dezember, öffnet der Nikolausmarkt um 16 Uhr seine Pforten. Offiziell eröffnet wird das bunte Treiben vor der Front der historischen Fachwerkgebäude mit vielen Angeboten für die ganze Familie um 18 Uhr auf der Festbühne am Jagdschloss. Speziell für die jüngeren Besucher gibt es Spaß und Unterhaltung auf einer Schlittschuhbahn, die bereits 2019 für große Gaudi gesorgt hatte. Ab 19 Uhr spielt die Band „No Rain until Monday“ auf der Festbühne.

Der Samstag, 3. Dezember, steht ganz im Zeichen des Nikolauses, der um 16 Uhr im Schlossgarten erscheinen und Schokoladen-Nikoläuse an die wartenden Kinder verteilen wird. Ab 16.30 Uhr lädt die Kita St. Franziskus zum Basteln in die Sennebücherei, und ab 17 Uhr werden die Messdiener Stockbrot am Lagerfeuer anbieten. Außerdem spielt die Bundesschützen-Blaskapelle Hövelriege ab 15.30 Uhr adventliche Musik.

Ab 18 Uhr lädt die Initiative „Wo.Anders.Glauben“ die Marktbesucher erstmals zu einem Geistlichen Impuls mit musikalischer Begleitung zum Innehalten auf der Festbühne ein. Dort sorgt anschließend ab 19 Uhr die Band „Skyline“ für Musik.

Die Bersucher erwarten zahlreiche Buden und ein verkaufsoffener Sonntag. Foto: Jörn Hannemann

Am Sonntag, 4. Dezember, kommen die Eisenbahnfans auf ihre Kosten. Dann pendelt der Nikolaus-Express, gezogen von einer preußischen Tenderdampflok der Baureihe 78 insgesamt dreimal zwischen Gütersloh-Nord und der Sennegemeinde. Die Züge ab Hövelhof fahren 11.45, 15.15 und 18.45 Uhr in Hövelhof ab. Die Ankunft der Dampfzüge am Hövelhofer Bahnhof ist um 11.10, 14.40 und 18.10 Uhr. Tickets im Vorverkauf mit Sitzplatzreservierung gibt es beim Tecklenburger Land Tourismus online unter www.teuto-express.eu. Natürlich sind Fahrkarten auch beim Zugpersonal erhältlich.

Höhepunkte im Überblick

Freitag, 2. Dezember: Offizielle Eröffnung des Nikolausmarktes durch den neuen Verkehrsvereins-Vorsitzenden Wolfgang Thorwesten

Samstag, 3. Dezember ab 16 Uhr: Der Nikolaus kommt und verteilt Schokoladen-Nikoläuse an die Kinder.

Sonntag, 4. Dezember: Am Sonntag ist eine Anreise mit der Nikolaus-Dampfzug-Sonderfahrt aus Gütersloh möglich. Am gesamten Nachmittag gibt es ein buntes Programm mit verschiedenen Kapellen, Chören und Tanzgruppen auf der Festbühne vor dem Schloss. Von 13 bis 18 Uhr ist außerdem Verkaufsoffener Sonntag in den Hövelhofer Einzelhandelsgeschäften.

Adventliche Musik bietet das Akkordeonorchester Hövelhof am Sonntag ab 13 Uhr auf der Festbühne. Ab 15 Uhr wird Spiele-Profi Thomas Henze aus Paderborn mit Blick auf das nahende Weihnachtsfest in der Sennebücherei neue Familien- und Gesellschaftsspiele vorstellen und Tipps für Geschenke geben. Verschiedene Kinderchöre und Tanzgruppen sorgen den ganzen Nachmittag für vorweihnachtliche Unterhaltung auf der Festbühne. Außerdem werden Reinhold Schier, Thekla Tepper und Bürgermeister Michael Berens das Buch „Hövelhofer Kindergeschichten“ vorstellen.

Mit Stockbrot am Lagerfeuer und adventlicher Musik vom Blasorchester Hövelhof, jeweils ab 17 Uhr serviert, klingt der Nikolausmarkt am Abend aus.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Hövelhofer Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag, 4. Dezember ihre Geschäfte und laden mit vielen interessanten Geschenkofferten zum Weihnachts-Shopping ein. Auch die Tourist-Info und die Sennebücherei sind an allen drei Tagen geöffnet, berichtet Angelika Schäfer, Geschäftsführerin des Verkehrsvereins.

Auf dem Nikolausmarkt warten rund 25 Anbieter in ihren Holzhütten auf die Besucher und werden kunstgewerbliche Kostbarkeiten, süße Naschereien und andere Gaumenfreuden anbieten. Natürlich öffnen auch die Muh-und Elchbar wieder ihre Pforten. Neu im Kreis der Aussteller ist Krippengestalter Reinhold Vonderheide, der sich seit vielen Jahren für die große Hövelhof-Krippe engagiert. Er bietet an seinem Stand Krippen, Krippenfiguren und Zubehör für private Krippen an.

Besonderer Hingucker: Hövelhof-Krippe im Großformat

Ein besonderer Hingucker wird auch in diesem Jahr die Hövelhof-Krippe im Großformat sein, die an den drei Nikolausmarkt-Tagen an einem zentralen Ort in der Nähe des Jagdschlosses stehen wird. Anschließend wird das „Herz des Nikolausmarktes“, so Hövelhofs Marketingchef Thomas Westhof, wie in den vergangenen Jahren in der gesamten Adventszeit täglich in der Kulturscheune zu sehen sein.

Die Delegation der Spender und Sponsoren unter der Leitung des neuen Verkehrsvereinsvorsitzenden Wolfgang Thorwesten (1. Reihe rechts) nach der Segnung der neuen Krippen-Elemente durch den Siegsdorfer Pfarrer Thomas von Rechberg (2. Reihe links.). Foto:

In diesem Jahr lohnt sich ein Besuch ganz besonders, denn das handgeschnitzte Ensemble wird um fünf Figuren und Elemente ergänzt, die die Freunde der Hövelhofer Krippe am ersten Adventswochenende im Chiemgau abholen werden. Das gesamte Ensemble verfügt dann über insgesamt 27 Figuren und Elemente, die ausschließlich über Spenden finanziert wurden.

Das gesamte Programm des Nikolausmarktes steht unter www.nikolausmarkt-hoevelhof.de bereit.