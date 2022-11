Tag der offenen Baustelle am inklusiven Wohn- und Unterstützungsangebot in Hövelhof

Im Bereich zwischen Wittekindstraße, Bahnhofstraße und Im Feldhagen in Hövelhof ist in den vergangenen Monaten ein weiterer Baukörper in die Höhe gewachsen. Dort errichtet der Spar- und Bauverein Paderborn in Zusammenarbeit mit dem Stiftungsbereich Bethel.regional und der Sennegemeinde Hövelhof ein inklusives Wohn- und Unterstützungsangebot für Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen und mit erworbenen Hirnschädigungen.

Zahlreiche Gewerke arbeiten an der Wittekindstraße an der Fertigstellung des Neubaus für das gemeinsame Wohn- und Unterstützungsangebot von Spar- und Bauverein Paderborn und dem Stiftungsbereich Bethel.regional.

Am Samstag, 19. November, informieren die Projektbeteiligten, der Spar- und Bauverein Paderborn und der Stiftungsbereich Bethel.regional, von 12 bis 15 Uhr auf der Baustelle an der Wittekindstraße über den Stand der Arbeiten bei dem etwa 6,9 Millionen teuren Neubauprojekt und den zukünftigen Wohnmöglichkeiten. Begehungen des Neubaus sind möglich. Interessierte Besucher können sich bei einem Imbiss und Getränken stärken. Auch Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens wird sich ein Bild vom Stand der Arbeiten machen.

Der Neubau in zwei Gebäudeteilen mit einer gemeinsamen Mittelerschließung und einer Tiefgarage soll 25 Wohnapartments (darunter ein Krisenapartment) mit einer Größe von circa 35 Quadratmetern inklusive Gruppenräumen und Räumlichkeiten für ein tagesstrukturierendes Angebot umfassen. Im Staffelgeschoss sollen sechs öffentlich geförderte, barrierefreie Mietwohnungen in unterschiedlichen Größen entstehen. Die Gebäude, entworfen von der Architektur-Werk-Stadt Balhorn-Wewer-Karhoff aus Paderborn, haben drei Voll- und ein Staffelgeschoss.

Acht geothermische Wasser-Wärmepumpen, deren Sonden bis zu 140 Meter tief in den Senneboden reichen, würden zum hohen energetischen Standard beitragen und ein Zeichen in der aktuellen Energiekrise setzen. Photovoltaikanlagen auf dem Dach würden den Eigenverbrauch des Hauses decken. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Mai 2023 geplant.

Optischer Hingucker soll die gläserne Treppenhausfassade im ersten und zweiten Obergeschoss zwischen den beiden versetzten Gebäudeteilen sein. Ausgangspunkt sind zwei geometrische Formen in serieller Reihung – Quadrate und Kreisringe. Die Quadrate stehen für den Spar- und Bauverein Paderborn und die Kreisringe für die Stiftung Bethel. Diese Formen überlagern sich und bilden ein differenziertes Ornamentfeld. Das Bruchstückhafte der Symbole steht für Menschen und ihre Schicksale.

In der Mischung der Farben Rot und Blau spiegeln Farbnuancen blühender Heideflächen wider, die alljährlich die Senne prägt. Bei Betrachtung von geringer Entfernung seien die klar definierten Farben Rot „Heide“ und Blau „Ems“ wahrnehmbar. Je größer die Entfernung ist, desto stärker trete der Effekt einer optischen Farbmischung ein, so die Gestalter, das Atelier Michael Lönne und Jörn Neumann aus Paderborn. Zusammen mit dem hell getönten Außenputz „Sennesand“ ergebe sich ein harmonischer Farbklang. Für die technische Ausführung in Digitaldruck und händischer Malerei sorgt die Glasmalerei Peters GmbH in Paderborn.

Hövelhof: Visualisierung der Vorderseite des Neubaus für das gemeinsame Wohn- und Unterstützungsangebot von Spar- und Bauvereon Paderborn und dem Stiftungsbereich Bethel.regional mit der Glasfassade. Foto: Architektur-Werk-Stadt Balhorn-Wewer-Karhoff

Die beiden Gebäude sollen zusammen über 1700 Quadratmeter Nutzfläche auf einem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück verfügen und würden mit dem benachbarten Neubau des DRK, der im Sommer 2022 eingeweiht wurde, harmonieren. Beide Einrichtungen werden auch inhaltlich kooperieren. Auch die Außengestaltung und die angrenzenden Gärten sowie die Wegeführung werden eine gemeinsame Handschrift tragen. Viele Hövelhofer Bürgerinnen und Bürger sollen am gemeinschaftlichen Leben in den Einrichtungen teilhaben. Dazu sollen auch öffentliche Veranstaltungen von Bethel.regional und dem DRK beitragen.

In der neuen Einrichtung sollen künftig Mitarbeiter unterschiedlicher Professionen einen festen Arbeitsplatz finden. Dahingehend befindet sich Bethel.regional in der Personalakquise. Anfragen können an Laura Tölle (Telefon 0175/2601716) gerichtet werden. Bewerbungen können gerne per Mail an [email protected] geschickt werden.