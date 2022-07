Taschendiebe lenken in Hövelhof mit Flaschen ab

Wieder nutzen Taschendiebe günstige Gelegenheiten im Kreis Paderborn oder schafften diese wie in einem Fall in Hövelhof selbst.

Eine 72-jährige Frau war am Donnerstag gegen 14 Uhr im Aldi-Markt an der Westfalenstraße in Hövelhof einkaufen. Ihre Handtasche mit Portemonnaie hatte sie in ihrem Einkaufswagen deponiert. Während sie in einem der Regal-Gänge des Marktes unterwegs war, hörte sie hinter sich plötzlich laute Geräusche. Die Seniorin drehte sich um und sah einen Mann, der eine Kiste mit leeren Flaschen in seinem Einkaufswagen hatte. Als sie sich wieder von dem Mann abwenden wollte, erzeugte dieser erneut laute Geräusche und die Seniorin schaute wieder hin.

Erst später an der Kasse stellte die Hövelhoferin fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche nicht mehr zugezogen war. Als die Frau nach nach ihrem Portemonnaie sucht, wird ein Mitarbeiter des Geschäfts darauf aufmerksam, der die 72-Jährige ansprach. Kurz zuvor hatte eine Kundin ein Portemonnaie im Geschäft gefunden und bei ihm abgegeben. Es war die Geldbörse der Seniorin aus der das gesamte Bargeld – über 100 Euro – fehlte. Die Polizei vermutet, dass die Aktion mit dem Einkaufswagen ein Ablenkungsmanöver von Taschendieben war.

Während einer das Opfer ablenkte, griff der andere in unbemerkt in die Handtasche der Seniorin und entwendete das Portemonnaie. Abseits des direkten Tatorts wurde dann das Geld entnommen und die Börse sofort wieder „entsorgt“.

Andere günstige Gelegenheiten nutzten Diebe in der Paderborner Innenstadt. In einem Drogeriemarkt an der Westernstraße war eine 34-jährige Frau gegen 19.20 Uhr einkaufen. Dabei wurde unbemerkt ihr Portemonnaie mit über 400 Euro aus ihrer Handtasche entwendet. Zwischen 19.45 und 23 Uhr hielt sich eine 38-jährige Frau in der Außengastronomie eines Lokals An der alten Synagoge auf. In dem Zeitraum griff ein Dieb in ihre vermutlich nicht geschlossene Handtasche.