Täter flüchtet ohne Beute mit E-Scooter in Hövelhof

Bei einem Einbruchsversuch in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Eichendorffstraße wurde der Tatverdächtige von Bewohnern des Hauses gestellt, wie die Polizei mitteilte. Ihm gelang dennoch die Flucht mit einem E-Scooter. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Wie die Polizei vermutet, hatte der flüchtige Täter am Dienstagvormittag die Beute über mehrere Stunden im Keller des Wohnhauses bereitgestellt und war in offene Kellerräume eingedrungen. In dem Keller fand die Polizei die vermeintliche Beute in Form von gepackten Koffern und Kisten mit Werkzeug, Schmuck, Kleidung, einem Laptop und anderen Sachen. Die Polizei geht davon aus, dass die Beute zum Abtransport bereitgestellt wurde.

Zu der geplanten Flucht mit Diebesgut kam es aber nicht. Nachdem der Verdächtige versucht hatte, auch in eine Wohnung einzudringen, war er von zwei Bewohnern aufgehalten worden, so die Polizei. Zunächst habe er sich als die Vertretung des Hausmeisters ausgegeben. Die Bewohner nahmen dem verdächtigen Mann einen Schlüsselbund ab, bevor er auf einem mintgrünen E-Scooter die Flucht ergriff.

Einige Bewohner des Hauses hatten am Vormittag bereits Geräusche wahrgenommen, diese aber mit Bauarbeiten in Verbindung gebracht. Erst bei dem Einbruchversuch in die Wohnung war die verdächtige Person aufgefallen.

Die Polizei fahndet mit einer Personenbeschreibung nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise. Weitere Ermittlungsschritte ließ sie auf Nachfrage offen. Ob es sich um einen gemieteten oder einen privaten E-Scooter handelte, ließ die Polizei auch auf Nachfrage offen. Im Gebiet Hövelhof und Umgebung können keine mintgrünen E-Scooter von bekannten Anbietern (zum Beispiel TIER) geliehen werden, da diese dort nicht stationiert sind.

Täterbeschreibung

Der aussehende Tatverdächtige soll 25 bis 35 Jahre alt und schlank sein. Er hatte kurze, dunkle, etwas schüttere Haare und markante Wangenknochen. Der Mann trug eine grau-blaue Steppjacke sowie eine verwaschene Jeans mit Löchern. Er sprach mit osteuropäischem Akzent, so steht es in der Pressemitteilung der Polizei, die um Hinweise unter Tel. 05251/3060 bittet.