Täter stellt sich nach Einbruch in Hövelsenner Kapelle

Fahndungserfolg für die Polizei: Nach der Veröffentlichung eines Zeugenaufrufes hat sich der vermeintliche Einbrecher in die Hövelsenner Kapelle gestellt. Das hat am Montag die Polizei bestätigt.

Mit einem Fahndungsfoto, aufgenommen von der Videoüberwachung in der Kapelle, hatte die Kripo nach einem Mann gesucht, der verdächtigt wird, am 10. Dezember in die Kapelle in Hövelsenne eingebrochen zu sein. Zwar hatte der Täter keine Beute aus dem Opferstock gemacht, jedoch bei dem Einbruch mehrere tausende Euro an Sachbeschädigung verursacht.

Daraufhin hatte die Polizei, wie berichtet, vergangene Woche per Gerichtsbeschluss ein Foto des vermeintlichen Täters veröffentlicht – offenbar mit Erfolg.