Tatkraft, Mut und Leidenschaft

Epping wuchs im Schatten der Hövelhofer Kirche als Einzelkind auf. Sein Vater Paul war lange Zeit in Russland. Mit seiner Mutter Emmi baute Günther Epping nach dem Krieg einen Tabakgroßhandel auf.

Im Jahre 1959 heiratete er Heta Stuckmann. Auf ihre Initiative hin nahm das Unternehmen den Bereich Süßwaren auf, später kamen auch Spirituosen hinzu.

Das Paar hat zwei Kinder: 1960 wurde Sohn Jürgen geboren, ein Jahr später folgte die Geburt ihres zweiten Sohnes Frank. Im September 2019 feierten Günther und Heta das Fest der Diamantenen Hochzeit. Heute ist Günther Epping vierfacher Großvater.

Von der Hövelhofer Allee zog die Familie im Jahr 1968 in den Neubau an der Paderborner Straße. 1972 gründete der damals 40-Jährige die Epping Gastro-Service GmbH und baute sie zu einem regional führenden Getränkefachgroßhandel aus.

Daraus ging das heutige international bekannte Kaffeeunternehmen Cup&Cino seines Sohnes Frank hervor, dessen Gründung 1995 folgte.

2015 kam es zum Verkauf des Tabak- und Getränkeunternehmens an die Tobaccoland, Hall und Bitburger Brauereigruppe. Danach zog sich Günther Epping aus den Geschäften zurück. 2019 eröffnete das Kaffeeunternehmen an der Paderborner Straße ein repräsentatives Firmengebäude mit eigener Maschinenproduktion.

Größte Hobby ist die Musik

Das größte Hobby von Günther Epping ist die Musik. Ob in der Kirche oder bei wöchentlichen privaten Konzerten mit seinem Freund Josef Liemke begeistert der 90-Jährige am Klavier oder an der Orgel. Seit etwa einem Jahr lebt seine Frau Heta im Hövelhofer Seniorenheim. Der Jubilar besucht sie täglich und unterhält die Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig mit seinem Klavierspiel. Für das Hövelhofer Schützen- und Bürgerhaus hat Epping im Jahr 2012 ein Klavier gespendet, das seither für zahlreiche Feiern und Kulturveranstaltungen Verwendung findet.

Zweite Leidenschaft ist der Sport

Seine zweite Leidenschaft ist der Sport. In jungen Jahren spielte er zunächst sehr erfolgreich in der Feldhandballmannschaft des Hövelhofer SV. Danach entwickelte sich in Deutschland der Tennissport. Epping gehört zu den Gründungsmitgliedern des Tennisclubs Blau-Weiß in Hövelhof.

Fast 50 Jahre spielte er mit großem Erfolg in den Mannschaften des Vereins hinauf bis in die Seniorenoberliga. Eine weitere Leidenschaft von Günther Epping ist das Tauchen. Er ist Inhaber des internationalen Tauchscheins.

Seine Familie bewundert an ihm besonders seine Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und Selbstlosigkeit sowie sein berufliches und privates Engagement. Gemeinsam mit ihr feiert er seinen hohen runden Geburtstag coronabedingt im kleinen Kreis.