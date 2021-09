Tatü, tata – die Sennewehr feiert 90. Geburtstag

Bis 1931 besaß Hövelhof lediglich eine Hand-Feuerspritze, die auf dem Ramselhof untergebracht war. Vor 90 Jahren wurde dann die Feuerwehr gegründet. Den runden Geburtstag begehen die Retter mit einem Festakt am Freitag im Schlossgarten und einem Tag der offenen Tür am Samstag, der allerdings nicht am Gerätehaus, sondern aus Platzgründen am Schützen- und Bürgerhaus stattfindet.

So sah das Feuerwehrgerätehaus am Alten Markt im Jahr 1961 aus. Damals wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Sennewehr das Kreisverbandsfest in Hövelhof gefeiert. Früher gab es noch einen so genannten Schlauchturm. Der diente hauptsächlich zum Trocknen der Schläuche nach Einsätzen und Übungen.

Zum Festakt (für geladene Gäste) am Freitag wird NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach erwartet. In diesem Rahmen wird auch die Verabschiedung der alten Wehrführung (Peter und Michael Kesselmeier sowie Lothar Marxcord) nachgeholt, die 2020 coronabedingt nur in ganz kleinem Rahmen stattfinden konnte. Außerdem ist eine Fahrzeugweihe geplant.

Auf viele Besucher hofft die Feuerwehr beim Tag der offenen Tür am Samstag von 13 bis 18 Uhr am SuB. Am Einlass wird die 3G-Regel (geimpft, genesen, per Bürgertest getestet/kein Selbsttest) kontrolliert, davon ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Schüler, die einen Schülerausweis vorzeigen. Die Feuerwehr bittet auf dem Festgelände um Einhaltung des Mindestabstands sowie bei Vorführungen und in Warteschlangen um das Tragen von Masken (außer Kinder unter sechs Jahren).

Feuerwehr in Hövelhof besteht seit 90 Jahren Auch für einen großen Bereich der Senne ist die Hövelhofer Feuerwehr zuständig und entsprechend ausgerüstet. 1984 musste ein größerer Sennebrand gelöscht werden Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof So sieht das Gerätehaus am Alten Markt aktuell aus. Ein Neubau an gleicher Stelle ist bereits beschlossen. Foto: Oliver Schwabe Seit 2020 ist die neue Wehrführung im Amt: Patrick Falkenrich, Sebastian Lienen und Maximilian Rempe (von links). Foto: Meike Oblau Einer der größten Einsätze der vergangenen Jahre: Brand in der Flüchtlingsunterkunft Staumühle im Januar 2017. Foto: Meike Oblau Ungewöhnlicher Einsatz im Jahr 1990: Dieses Flugzeug musste damals auf der A33 notlanden. Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof Beim Hövelmarkt 1979 zeigte die Feuerwehr ihr Können bei einer „brandheißen“ Übung nahes des Bahnhofs. Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof Unfälle im Gemeindegebiet und – wie hier 2005 – auf der Autobahn 33 rufen die Retter regelmäßig auf den Plan. Foto: Archiv Feuerwehr Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof So sah das Feuerwehrgerätehaus am Alten Markt im Jahr 1961 aus. Damals wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Sennewehr das Kreisverbandsfest in Hövelhof gefeiert. Früher gab es noch einen so genannten Schlauchturm. Der diente hauptsächlich zum Trocknen der Schläuche nach Einsätzen und Übungen. Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof as Foto zeigt die Gründerwehr im Jahr 1933. Josef Henrichsmeyer war erster Brandmeister und Wehrführer. Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof 1980 wurde das Gerätehaus erweitert. Jetzt sind die Tage des Gebäudes gezählt. 2022 wird neu gebaut. Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof 1969 wurde Hubert Westerwalbesloh (rechts) zum Wehrführer und Nachfolger von Ferdinand Kesselmeier ernannt. Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof 1999 übernahm Peter Kesselmeier (2. von links) die Wehrführung. Er wurde 2020 aus diesem Amt verabschiedet Foto: Archiv Feuerwehr Hövelhof

Die Besucher dürfen sich vor allem auf eine „Blaulichtmeile“ freuen, auf der nicht nur sämtliche Fahrzeuge der Hövelhofer Feuerwehr zu sehen sind, sondern auch Einheiten auch Lichtenau und Salzkotten (Hytrans Fire System), Delbrück (ABC-Zug des Kreises) und Paderborn (Taucher und Höhenrettung) sowie das Notarztfahrzeug und der Rettungswagen des Kreises Paderborn. Ebenfalls beteiligt sind die Malteser, das DRK Hövelhof und Delbrück, die Johanniter-Unfallhilfe Lippe-Höxter, die Polizei, das Technische Hilfswerk, der Defence Fire and Rescue Service Sennelager sowie der Rettungshubschrauber „Christoph 13“. Der Hubschrauber wird gegen 13.30 Uhr landen und gegen 15.30 Uhr wieder abfliegen.

Für 14 Uhr ist eine Übung der Jugendfeuerwehr geplant, um 15 Uhr präsentiert die Feuerwehr ihre Schutz- und Dienstkleidung und um 16 Uhr zeigt die aktive Einsatzabteilung ihr Können. Für Kinder wird es eine Hüpfburg, ein Karussell, eine Schminkaktion und eine Spritzwand geben. Für die Verpflegung ist natürlich ebenfalls gesorgt.