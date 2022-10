Trauer um engagierte Hövelhoferin

Beruflich arbeitete Margarete Sack als Oberstudienrätin in der Landwirtschaftsschule Lichtenau. Sie musste aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ihre Berufstätigkeit aufgeben und in den Ruhestand gehen.

Dadurch hatte sie viel Zeit, ihrem Hobby zu frönen und auf Reisen zu gehen. Von all ihren Reisen brachte sie Filme mit, die sie selbst bearbeitete und vertonte. Diese Filme zeigte sie nicht nur in Hövelhof, sondern auch in der weiten Umgebung. Auch in ihrem Haus hatte sie einen Vorführraum für Gäste reserviert, die nicht nur den Film sehen konnten, sondern auch gastlich bewirtet wurden.

Margarete Sack war zudem sozial engagiert. Mit dem seinerzeit sehr bekannten Journalisten Werner Höcker sammelte sie Spenden für Indien, um dort den Bau von Krankenhäusern und Schulen zu finanzieren. Mehrmals war sie gemeinsam mit dem Journalisten in Indien, um vor Ort zu erkunden, wo am meisten geholfen werden musste. Durch ihre Filmvorträge hat die Hövelhoferin dazu beigetragen, den geistigen Horizont ihrer Zuschauer zu erweitern.