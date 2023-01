Überdurchschnittliches Einsatzaufkommen für die Feuerwehr Hövelhof

Um 18.14 Uhr forderte die A33 erneut den Einsatz der Feuerwehr: Ein durch die vorherrschenden Windböen umgeknickter Baum musste von der Fahrbahn entfernt werden.

Gegen 23.41 Uhr wurde noch vor Jahreswechsel mit dem Stichwort „Feuer 4 - Brennt Schule“ der größte Einsatz dieser Nacht ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr brannten auf dem Gelände der Kirchschule mehrere Müllcontainer und der umgebende Holzverschlag. Für den Anrufer ergab sich laut Feuerwehr der Eindruck, das Flachdach des Schulgebäudes habe Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen der eintreffenden Kräfte konnte eine Ausbreitung auf die Schulgebäude verhindert werden.

Noch während der ersten Löschmaßnahmen musste das zweite Löschfahrzeug um 23.47 Uhr zu einer brennenden Zypressenhecke an die Eichendorfstraße entsendet werden. Auch hier konnten die schnellen Löschmaßnahmen Schäden an den Wohngebäuden verhindern.

Foto: Feuerwehr Hövelhof

Um 1.12 Uhr und 1.17 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung zu zwei zeitgleichen Bränden, was wiederum ein Aufteilen der Einheiten erforderte. An der Kirchstraße brannten Mülltonnen auf einem Privatgelände, es drohte eine Ausbreitung auf das Dach einer Garage. Am Wassermannsweg stand eine Freifläche in Flammen. Personen kamen nach Angaben der Feuerwehr Höveholf in dieser Nacht nicht zu Schaden. Insgesamt waren für die Feuerwehr Hövelhof 35 Kräfte im Einsatz.