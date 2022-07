Unbekannte stehlen Schmuck aus Wohnung

Unbekannte sind in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hövelhof eingedrungen. Dabei stahlen die Diebe am Wochenende Schmuck, berichtet die Kreispolizei Paderborn. Nun sucht sie Zeugen.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Hövelhof – Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, soll der Dieb – beziehungsweise sollen die Diebe – in das Haus an der Ferdinandstraße, eingebrochen sein. Das berichtete die Kreispolizei am Montag.

Der oder die Täter schoben an der Terrasse eine Jalousie am Haus hoch und hebelten die Tür auf. In der Wohnung durchsuchten sie die Räume und Behälter. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stahlen sie Schmuck.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen machen können, sich unter der Rufnummer 05251/306-0 zu melden.