Verkauf für Verlosung auf Turnier des Reit- und Fahrvereins Hövelhof beginnt

Vor 50 Jahren ist die Arbeitsgemeinschaft der Reit- und Fahrvereine Süd-Ost-Westfalen (SOW) gegründet worden. Anlässlich dieses Jubiläums stehen in diesem Jahr ganz besondere SOW-Meisterschaften und eine ganz besondere Meisterehrung an, die ihre Schatten schon auf dem Hövelmarkt an diesem Wochenende vorauswerfen.

Beim Oktoberturnier des RV Hövelhof werden die SOW-Meisterschaften der Reiter ausgetragen. Hier werden in den Disziplinen Dressur und Springen die neuen SOW-Meister gekürt. Da in diesem Jahr auch die Meisterschaften im Fahren, im Voltigieren und in der Vielseitigkeit stattgefunden haben, werden zur Meisterehrung am Turniersonntag die SOW-Meister aller Disziplinen zur großen Meisterehrung erwartet.

Um diesen besonderen Rahmen auch festlich zu gestalten, hat die Arbeitsgemeinschaft SOW ein Showprogramm geplant, das Höhepunkte und besondere Gäste aus der Reitsportszene präsentieren wird. Für die Zuschauer gibt es noch eine zusätzliche Besonderheit: Sie können tolle Preise bei einer Verlosung für den guten Zweck gewinnen. Der Erlös geht in vollem Umfang an die Abteilung Reiten mit Handicap des RV Hövelhof, die seit Jahrzehnten Unterstützung für Menschen mit Handicap anbietet und die Möglichkeit zum Umgang mit dem Pferd als Therapiepartner und -unterstützung ermöglicht.

Losverkauf im Festzelt

Lose wird es beim Reitturnier, aber auch bereits auf dem Hövelmarkt am Sonntag, 2. Oktober, im Festzelt geben. Hier werden Vertreter der SOW und des RV Hövelhof persönlich durch das Festzelt gehen und die Lose für den guten Zweck verkaufen. Die Auslosung erfolgt dann während des Showprogramms beim Reitturnier.

Hubert Böddeker unterstützt diese Aktion als Vorsitzender des Verkehrsvereins: „Gerne bieten wir mit dem Hövelmarkt-Sonntag ein Forum für die Unterstützung des Reitens mit Handicap. Seit Jahren ein tolles Projekt des Hövelhofer Reitvereins.“