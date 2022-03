Verkehrsverein Hövelhof trauert um Rainer Austenfeld

In diesem Zeitraum schuf er gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern und den jeweiligen Vorständen die Grundlagen für die touristische Entwicklung der Sennegemeinde. 1991 machte er sich gemeinsam mit der damaligen Verwaltungsspitze für die Einrichtung einer hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle im Rathaus stark. So konnte der Verkehrsverein verstärkt erfolgreich weitere touristische Projekte angehen, wie zum Beispiel den Emsradweg. Aus diesem Anlass wurde ihm 2016 der „Rad-Oskar“ als offizieller Tourismus-Preis der Gemeinde Hövelhof verliehen.

Austenfeld war auch von Beginn an mit der Herausgabe der Hövelhofer Rundschau beschäftigt sowie jahrelang aktives Mitglied und Leiter des damals rein ehrenamtlich organisierten Redaktionsteams. Zudem war er maßgeblich an der Neuausrichtung des großen Hövelmarkt-Festes beteiligt. Durch seinen persönlichen Einsatz bei Organisation und Entwicklung in den Folgejahren hat er zum wachsenden Erfolg beigetragen. Rainer Austenfeld unterstützte die Gründung der Wanderabteilung im Jahr 1977. Im Vorstand und in den Arbeitskreisen hat er sich außerdem für die Interessen des Hövelhofer Einzelhandels im Arbeitskreis Werbering eingesetzt.

Kurz nach seinem 80. Geburtstag wurde ihm im vergangenen November die Ehrenmitgliedschaft des Verkehrsvereins verliehen. Selbst über seinen Ruhestand hinaus, den er viele Jahre in seiner geliebten Wanderregion Chiemgau verbracht hat, blieb er dem Verkehrsverein verbunden. Er knüpfte den Kontakt zur Holzschnitzerei Viehauser in Traunstein, die zwischen 2014 und 2017 die großformatigen Krippenfiguren für die Hövelhof-Krippe gefertigt hat. Austenfeld gehörte vom 30. September 1979 bis Oktober 1994 der CDU-Fraktion im Rat der Sennegemeinde an und war in dieser Zeit auch Mitglied in verschiedenen Ausschüssen. Beruflich war Rainer Austenfeld jahrzehntelang Leiter der Hövelhofer Filiale der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am kommenden Donnerstag, 17. März, um 14 Uhr in der Friedhofskapelle der Sennegemeinde statt.