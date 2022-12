Verrières-le-Buisson schenkt der Gemeinde Hövelhof eine Partnerschafts-Figur

Zu Pfingsten haben die beiden Partnerkommunen das Jubiläum ihrer Freundschaft mit einem großen Fest in Hövelhof gefeiert. Da das Jubiläumsgeschenk der französischen Gemeinde zu dieser Zeit noch gefertigt wurde, überreichte jetzt eine Delegation die „Hommage“.

Der Name der Partnerschafts-Figur bedeutet „Ehrung“ oder „Würdigung“. Neben dem Künstler Christophe Rouleaud kamen der zweite stellvertretende Bürgermeister Gerard Dossmann, die dritte stellvertretende Bürgermeisterin Magali Libong und der stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Patrice Prenassi zur Übergabe in das Hövelhofer Rathaus. Bei diesem Anlass haben sich die Gäste in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen.

Das Kunstwerk ist dem Friedenssymbol des französischen Präsidenten François Mitterrand und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl über den Gräbern von Verdun 1984 nachempfunden. „Die beiden Silhouetten geben sich nicht nur kurz die Hände, um sich zu begrüßen, sondern sie leben Hand in Hand die Freundschaft, um gemeinsam voranzukommen“, betonte Gerard Dossmann.

Bürgermeister Michael Berens bedankte sich bei der französischen Delegation für das Geschenk. „Eine Freundschaft muss man pflegen und nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herz leben“, sagte der Rathaus-Chef. „Freundschaft lebt von Begegnungen“, erinnerte er an die gemeinsamen Aktivitäten zum Jubiläum. Dossmann stimmte zu und lud die Hövelhofer Ratsmitglieder zu Pfingsten 2023 nach Frankreich ein.

Die symbolträchtige Figur wird künftig am Rathaus der Sennegemeinde stehen. „Mit diesem zentralen Standort möchten wir die Wichtigkeit der Partnerschaft würdigen und das Kunstwerk bestmöglich in Szene setzen“, erklärte Berens. Eine baugleiche Figur hat an der Promenade d‘Hövelhof in Verrières-le-Buisson ihren Platz gefunden – so ist die Verbundenheit in beiden Kommunen für jeden sichtbar. „Die Figur wird uns jeden Tag an die bewusste Entscheidung unserer beiden Städte für Brüderlichkeit erinnern“, sind sich Berens und Dossmann sicher.