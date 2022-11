Vier Institutionen aus Hövelhof und Delbrück danken dem Hövelstein Sozialfond

Hövelhof

Zehn Freunde aus Hövelhof und Steinhorst gründeten im Jahr 2009 den Hövelstein Sozialfonds. Bei feierlichen Anlässen wurde auf Geschenke zugunsten von Geldzuwendungen an den Sozialfonds verzichtet. Seitdem werden sozial-caritative Projekte in der Region unterstützt. So konnten bereits mehrere rollstuhlgerechte Transportfahrzeuge finanziert oder das Verteilen von Corona-Schutzmasken unterstützt werden.

Von Axel Langer