Volksfest-Saison in Hövelhof geht bald los!

„Wichtig ist, dass wir jetzt wieder durchstarten und den Reigen der Volksfeste eröffnen können!“ Das unterstreicht Hubert Böddeker, Vorsitzender des Verkehrsvereins Hövelhof, beim Blick knapp drei Wochen voraus. Nach zweijähriger Pause soll am Sonntag, 24. April, wieder das Maibaum- und Radelfest in der Sennegemeinde gefeiert werden.

Böddeker spricht in diesem Zusammenhang von einer Art Mutmacherfest, das mithelfen soll, „endlich nach so langer Pause mal wieder ein Stück Normalität zu erleben.“ Weil gerade die Kinder in den vergangenen fast zweieinhalb Jahren auf Vieles, was Spaß macht, verzichten mussten, „stehen diesmal Angebote für Kinder und Familien im Mittelpunkt“, blickt der Vorsitzende voraus.