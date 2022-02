„Soll ich?“ „Kann ich?“ „Darf ich?“ „Was denken meine Familie und Freunde darüber?“ Britta Düsterhus hat genau diese Gedanken gehabt und am 11. April 2016 Nägel mit Köpfen gemacht. Sie ließ ihr altes Leben in Hövelhof hinter sich und brach zu einem neuen auf. Bereut hat sie es nie, und das fand auch das ZDF so spannend, das es an diesem Sonntag, 27. Februar, im Fernsehen darüber berichten wird.

Im Januar vergangenen Jahres hat das WESTFALEN-BLATT über die heute 41-jährige Hövelhoferin berichtet, die nicht nur sprichwörtlich alles hinter sich gelassen hat: ihren Job als Wirtschaftsingenieurin, ihre Ehe, ihr Zuhause. Sie drehte im Jahr 2016 den Schlüssel zu ihrer Wohnung um und machte sich auf zu neuen Ufern. Britta Düsterhus war ohne Ziel unterwegs und hat es dennoch gefunden. „Heute kann ich sagen, dass ich angekommen bin“, sagt sie, die nach einigen Jahren in der Fremde seit 2018 wieder in ihre Heimat nach Hövelhof zurückgekehrt ist und sich dort sehr wohlfühlt.

Radikaler Schritt nach Burnout

„Es war damals ein Burnout, der mich zu diesem radikalen Schritt gebracht hat“, sagt Britta Düsterhus rückblickend. Nur mit einem Rucksack war sie zwei Monate lang zu Fuß unterwegs, schloss entlang ihres Weges neue Freundschaften, um schließlich in Köln anzukommen. Dort fand sie eine längerfristige Unterkunft, konnte sich durch Rücklagen und kleinere Jobs über Wasser halten, machte eine Ausbildung zur Mentorin und kehrte 2018 nach Hövelhof zurück, wo sie auch heute noch lebt.

Wir suchen „starke Frauen“ Foto: Der „Internationale Tag der Frauen“ wird am 8. März weltweit gefeiert. Diese Redaktion möchte bis zum Weltfrauentag und darüber hinaus mitten aus dem Leben von starken Frauen aus der Region berichten. Den Anfang machte in der Freitagsausgabe Anna-Lena Werny aus Dörenhagen. Die 32-jährige Informatikerin war weltweit unterwegs, bis sie den Mut hatte, neue Wege zu gehen. Mit 100 Hühnern fing alles an. ,Sie können uns helfen, Frauen wie Anna-Lena Werny und Britta Düsterhus zu finden. Geben Sie uns einen Tipp unter Tel. 05251/896120 oder per E-Mail an redaktion@westfaelisches-volksblatt.de. ...

Ihre Erlebnisse auf dem Weg zu ihrem Selbst verarbeitete Britta Düsterhus in dem Buch „Aufbruch ohne Pfefferspray“. Damit will sie anderen Menschen Mut machen, keine Angst davor zu haben, aus den eigenen Grenzen auszubrechen und etwas Neues anzufangen. „Ich brauche zum Beispiel die Weite der Natur, damit ich mich wohlfühle“, sagt die 41-Jährige. Dabei könne es überall sein, wo man neue Wurzeln schlage, sie selbst habe halt festgestellt, dass ihre Wurzeln in der Sennegemeinde seien.

Am Sonntag im ZDF

Menschen, die ebenfalls nach dem Sinn des Lebens fragen und einen Aufbruch wagen wollen, begleitet Britta Düsterhus als Mentorin, hört zu, gibt Ratschläge und ermutigt zu weiteren Schritten.

Auf die 41-Jährige aufmerksam wurde nun auch das ZDF, das in seiner Sendereihe „sonntags“ am 27. Februar von 9.03 Uhr an in einem Beitrag über die Hövelhoferin unter dem Titel „Abschied und Neuanfang“ berichtet. Einen Tag lang hat ein Team Britta Düsterhus begleitet. Gedreht wurde vor allem in der Moosheide – einem Ort, an dem sich die 41-Jährige besonders wohlfühlt, weil sie sich dort ganz nahe ist. Sie bereue nicht, 2016 alles hinter sich gelassen zu haben: „Ich bin bei mir selbst angekommen und würde es immer wieder genauso machen.“