Vorfreude auf Revolverheld in Hövelhof wächst

Drei Mal zwei Freikarten fürs Senne Open Air am 20. August zu gewinnen

Hövelhof

Ein Jahr mussten Fans der Band Revolverheld warten, doch das hat bald ein Ende: Am Samstag, 20. August, wird das 2021 ausgefallene Konzert nachgeholt und steigt am Bürger- und Schützenhaus in Hövelhof. Und das beste: Noch sind knapp 700 Karten für die Veranstaltung, die vom Verein Sennekult präsentiert wird, erhältlich.