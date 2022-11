Warum die Gemeinde Hövelhof trotz Energiekrise Weihnachtsbeleuchtung installiert

Pünktlich zum ersten Advent zieht in Hövelhof die Weihnachtsbeleuchtung und damit ein stimmungsvoller Lichterglanz ein. Die Sennegemeinde hat entschieden, dass die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung auch in diesem Jahr nicht fehlen soll.

„Lichter signalisieren Hoffnung und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Gerade in diesem besonderen Jahr möchten wir nicht darauf verzichten, die Bevölkerung mit weihnachtlichem Glanz in der dunklen Jahreszeit zu erfreuen“, erklärt Bürgermeister Michael Berens. Dank moderner und energiesparender LED-Technik sei der Stromverbrauch vergleichsweise gering. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von maximal 500 Euro für den Zeitraum von sechs Wochen.

Die Umrüstung auf die neue einheitliche Technik hat der Hövelhofer Verkehrsverein im Jahr 2019 initiiert und je zur Hälfte durch Spendengelder und öffentliche Mittel finanziert. Insgesamt 120 Sterne leuchten nun jedes Jahr im Gemeindegebiet, mehrere Tannenbäume setzen in Hövelhof und den Ortsteilen Akzente und ein Lichterbogen dekoriert das große Rathausfenster.

Bis zum 6. Januar 2023 wird die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb sein. Bei der Anbringung und dem Abbau der Beleuchtung wird die Gemeinde von Vereinen aus den Ortsteilen unterstützt. „Für das große ehrenamtliche Engagement bedanke ich mich herzlich“, betont der Rathaus-Chef.