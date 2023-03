Wegen Padersprinter-Streik fahren Zusatzbusse von Hövelhof nach Paderborn

Durch den Streik beim Padersprinter ergeben sich für Regionalbus-Kunden in der Gemeinde Hövelhof am Mittwoch (8. März) einige Verbindungsprobleme Richtung Paderborn. Der nph und das Busunternehmen go.on kündigen nun zusätzliche Fahrten an, um ihre Fahrgäste ans Ziel zu bringen.

Der Regionalverkehr des Nahverkehrsverbunds Paderborn-Höxter (nph) mit seinen Partnerunternehmen BVO und go.on sei von den Streikmaßnahmen weitgehend nicht betroffen. Einzige Ausnahme bilde die Anschlusssituation der Hövelhofer Lokalbus-Linien H1 und H11 in Sennelager an der Haltestelle Infanterieweg. Dort besteht ein halbstündiger Anschluss an die Fahrten der Padersprinter-Linie 1 zum Paderborner Hauptbahnhof.

„Damit keine Regionalbuskunden in Sennelager stranden, wollen der nph und go.on am 8. März einen Pendelverkehr zwischen der Haltestelle Infanterieweg und dem Hauptbahnhof einrichten“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Busse Richtung Hauptbahnhof sollen auf ihrem Linienweg an den bekannten Regionalbus-Haltestellen nur zum Ausstieg halten. In Fahrtrichtung Infanterieweg werden die Haltestellen nur zum Einstieg bedient. Fahrten innerhalb Paderborns – quasi als Ersatz für die ausfallenden Padersprinter-Busse – sind somit nicht möglich.

„Wir wollen die Streikaktivitäten nicht unterlaufen. Wir können außerdem mit gleichen Kapazitäten nicht auch noch die Fahrten des Padersprinters übernehmen. Kunden, die mit uns fahren, sollen aber an ihr gewohntes Ziel kommen“, erklärt Pressesprecher Matthias Hack auf Anfrage dieser Zeitung diese Regelung.

Zusatzfahrten zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr

Die Fahrten werden zwischen 6.30 Uhr (ab Infanterieweg) und 19.30 Uhr (an Infanterieweg) durchgeführt. Die Pendelbusse haben immer Anschluss auf die Fahrten der Linie H1. Fahrgäste der Linie H11 haben eine 30-minütige Aufenthaltszeit am Infanterieweg.

„Im Sinne der Fahrgäste nehmen wir gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen gern die Verantwortung wahr, den Busverkehr in unserer Heimat aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns sehr über die Flexibilität von go.on, uns bei diesem Vorhaben entsprechend zu unterstützen“, sagte nph-Geschäftsführer Marcus Klugmann.

Weitere Informationen zu den Busverkehren in der Region sind in der „fahr mit“-Mobithek am Hauptbahnhof Paderborn, telefonisch unter 05251/2930400 oder unter www.fahr-mit.de im Internet erhältlich.