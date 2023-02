Wie die Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge aussieht

Eines der wichtigen Aufgabenfelder des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist die historisch-politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen. Seit 70 Jahren macht sich der Volksbund für Bildungs- und Friedensarbeit ein. Im Kreis Paderborn existiert seit 2001 ein bundesweit einmaliges Förderprogramm, das besonders an den Schulen auf breiten Zuspruch stößt. Bereits seit 1987 fand ein erster Workshop statt.

Bis zu 680 Schülerinnen und Schüler haben im Kreis Paderborn in Spitzenzeiten jährlich an den Fahrten in die Jugendbildungsstätten im niederländischen Ysselsteyn oder ins belgische Lommel teilgenommen. Nach Auskunft von Hermann-Josef Bentler, Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Paderborn, sind dies aktuell gut 400.