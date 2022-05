Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Hövelhof

Bei einem Auffahrunfall auf dem Delbrücker Weg in Hövelhof sind am Dienstag die Fahrer von zwei Kleintransportern verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 18.05 Uhr ein Traktor-Fahrer auf dem Delbrücker Weg von Ostenland in Richtung Hövelhof unterwegs. An der Einmündung Grüner Weg wollte er nach links abbiegen und hielt mit seinem Gespann an, um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen. Hinter ihm stoppte ein Citroen-Lieferwagen. Der 42-jährige Fahrer eines VW-Caddy fuhr auf den Citroen-Transporter auf und schob diesen auf den Traktoranhänger.

Der Caddy-Fahrer und der Citroen-Fahrer zogen sich Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Die beiden Kleintransporter waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.