Zwei Verletzte bei Unfall in Hövelhof

Bei einem Verkehrsunfall in Hövelhof haben sich am Sonntagmittag zwei Personen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei erhärtete sich während der Unfallaufnahme der Verdacht, dass ein 53-jähriger Unfallbeteiligter unter dem Einfluss von Alkohol stand; ein durchgeführter Alko-Test verlief positiv. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der 53-jährige Mann aus Bielefeld befuhr am Sonntagmittag um12.55 Uhr mit seinem Ford Kuga die Hövelrieger Straße aus Fahrtrichtung Detmolder Straße kommend in Richtung Paderborner Straße. Er beabsichtigte, nach links in die Holter Straße abzubiegen. Als ein 22-jähriger Paderborner, der sich mit seinem VW Passat hinter dem Ford-Fahrer befand, den Vorausfahrenden überholen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Diese prallten anschließend gegen einen Zaun und kamen im Vorgarten eines angrenzenden Hauses zum Stillstand.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch am Zaun und im Garten entstand hoher Sachschaden.