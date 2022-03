Hubertus Beringmeier: „Gülle gewinnt weiter an Bedeutung“

„Mit dem Naturdünger schließen wir Nährstoffkreisläufe und sparen teuren Mineraldünger“, erklärt Hubertus Beringmeier, Bauernpräsident und Kreisverbandsvorsitzender des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV). Beringmeier: „Angesichts der exorbitant hohen Preise für mineralische Dünger gewinnt organischer Dünger noch mehr an Bedeutung.“ Mineraldünger habe sich schon im vergangenen Jahr durch gestiegene Energiekosten verteuert. Durch den Ukrainekrieg seien die Preise nun enorm in die Höhe geschossen, und ein Ende ist nach Einschätzung Beringmeiers noch nicht in Sicht.

„Wir kümmern uns um unsere Pflanzen, da sie jetzt nach der Winterruhe wieder anfangen zu wachsen“, erklärt er. Wie jedes andere Lebewesen müssten auch die Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen versorgt werden. Nur dann könnten sie eine ordentliche Ernte erbringen.

„Wir wissen, dass es riecht“, sagt Beringmeier und versichert: „Wir Landwirte tun viel, um Gerüche zu reduzieren.“ Auf Äcker, auf denen noch keine Feldfrüchte wachsen, werde der organische Dünger beispielsweise zeitnah in den Boden eingearbeitet, teilt der WLV mit. Demnach setzen die Landwirte auf innovative Technik, um durch bodennahes Ausbringen die Geruchsbelästigung zu vermindern. So werde mit dem Schleppschlauch- sowie Schleppschuhverfahren die Gülle nah an den Pflanzenwurzeln abgelegt, heißt es weiter. Eine andere Möglichkeit sei das Schlitzverfahren. Hierbei werde der Boden sozusagen „aufgeschlitzt“ und in der entstandenen Rille die Gülle direkt eingebracht. Hiervon hätten nicht nur die Pflanzen etwas, die Ammoniakverluste seien zudem geringer, berichtet Beringmeier.

„Doch die moderne Technik ist teuer. Deshalb setzten die heimischen Landwirte die teuren Maschinen überbetrieblich ein oder lassen diese Arbeiten von einem Lohnunternehmer machen“, weiß Beringmeier. So werde mitunter das Güllefass direkt auf dem Acker wieder befüllt. Die Gülle werde dann mit Treckern oder Lastern und separaten Fässern zu den Feldern gebracht. „Dies hat Vorteile für Verkehr, Logistik und Umwelt“, zählt Beringmeier auf. Außerdem fahre der Trecker bodenschonend mit dem Güllegespann auf dem Feld mit weniger Reifendruck.

Hubertus Beringmeier auf seinem Hof in Hövelhof. Foto: Bernhard Hertlein/Archiv

„Darüber hinaus geht es den Landwirten darum, mit natürlichem Dünger mineralischen Dünger zu sparen“, sagt Beringmeier. Der Preis für Mineraldünger sei immens gestiegen, bedingt durch die hohen Energiekosten und den Krieg in der Ukraine.

„Die Invasion am Schwarzen Meer wird die Preise noch weiter in die Höhe treiben“, glaubt der Landwirt. Russland sei nicht nur der größte Exporteur von Weizen, sondern beispielsweise auch von Stickstoffdünger. Beringmeier befürchtet bei Mineraldüngern eine deutliche Knappheit. Die Gefahr rückläufiger Erntemengen mangels Dünger sei groß. Zudem seien heimische Tierbestände bereits abgestockt. Viele Schweineställe stünden aufgrund schlechter Preis- und Marktgegebenheiten leer. „Es gibt also weniger organischen Düngern als in den Vorjahren“, sagt Beringmeier abschließend.