Paderborn

Mit offenen Diskussionsrunden will das Erzbistum Paderborn der Kritik an der katholischen Kirche wegen des Umgangs mit homosexuellen Beschäftigten und den Missbrauchsfällen begegnen. „Ich weiß, dass Sie wütend, traurig und ratlos sind“, sagte Generalvikar Alfons Hardt am Donnerstagabend in der live übertragenen Videodebatte, der gut 1000 Teilnehmer folgten.

Von Andreas Schnadwinkel