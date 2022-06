Interesse am 9-Euro-Ticket in Paderborn spürbar gestiegen

Paderborn

So günstig war das Fahren mit Bussen und Bahnen noch nie. Vom 1. Juni an gilt das 9-Euro-Ticket, mit dem jeder jeweils einen Monat lang im Nah- und Regionalverkehr in Deutschland von A nach B reisen kann. Ein Ansturm auf das Ticket ist in Paderborn bislang ausgeblieben, aber das Interesse stieg in den vergangenen Tagen spürbar an, wie Nachfragen beim Padersprinter und beim VPH ergaben.

Von Dietmar Kemper