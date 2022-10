Inzidenz im Kreis Paderborn gestiegen – 4300 Infizierte

Paderborn

Der Wert blieb die Woche unter 600, stieg am Freitag aber nochmal deutlich an und liegt nun über dem des Landes: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen für den Kreis Paderborn eine Wocheninzidenz von 571,8 (+70,5) ausgewiesen (Stand: 0 Uhr). Das entspricht 1769 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen.

Bearbeitet von Lars Rohrandt