Inzidenz steigt

Die Coronal-Lage im Kreis Paderborn: Wert liegt am Sonntag bei 1253,8

Paderborn

Der Corona-Inzidenzwert für den Kreis Paderborn steigt weiter an. Lag er am Freitag noch bei 1125,4, ging dieser am Samstag auf 1182,2 hoch und stieg Sonntag weiter auf 1253,8 (Stand jeweils 0 Uhr, LZG).