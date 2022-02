Betrug der Wert am Freitag 1506,2, erhöhte er sich am Samstag auf 1521,4 und sank am Sonntag auf 1472,4 (Stand jeweils 0 Uhr). Das entspricht 4540 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Eine Aktualisierung des Inzidenzwerts für den Kreis Paderborn erfolgt erst am Dienstag wieder, da der Kreis sonntags keine Fälle ans LZG übermittelt.

Das DIVI-Intensivregister gab am Sonntag für den Kreis Paderborn an, dass 63 von 74 Erwachsenen-Intensivbetten belegt waren (22 Corona-Fälle, davon 13 invasiv beatmet; Stand: 20. Februar, 10 Uhr).

Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergab nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am Sonntag folgende Inzidenzwerte: Gütersloh 1416 – Hochsauerlandkreis 1668,1 – Höxter 1183,7 – Lippe 1.017,7 – Soest 1355,1.