Inzidenzwert liegt wieder über 1000

Paderborn

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Paderborn ist am Wochenende wieder in den vierstelligen Bereich gestiegen. Betrug der Wert am Freitag 931,8, erhöhte sich dieser am Samstag auf 1144,9. Am Sonntag betrug die Inzidenz 1058,3 (Stand: 0 Uhr).

