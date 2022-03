Jetzt werden Holz und Öl im Kreis Paderborn gehamstert

Einigen Bauherren sind bereits unangenehme Briefe ins Haus geflattert. Für ein Bauvorhaben in Schloß Neuhaus kündigte in der vergangenen Woche eine hiesige Zimmerei an, den Preis nachverhandeln zu müssen. Konkret: Im November 2021 war für das Bauprojekt ein Holzpreis von 475 Euro pro Kubikmeter vereinbart worden. Inzwischen sei der Preis um 200 Euro gestiegen, heißt es in dem Schreiben der Zimmerei an den Paderborner Spar- und Bauverein. Wenn der Bauherr nicht bereit sei, mehr bezahlen zu wollen, müsse man vom Auftrag zurücktreten. Der Bauherr steht mit dem Rücken zur Wand. „Was sollen wir machen? Wir können doch das Projekt jetzt nicht im Rohbau einfach stehen lassen“, sagt Thorsten Mertens.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen