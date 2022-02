Jubiläumsauflage der Paderborner Puppenspielwochen

Dafür reisen auch in diesem Jahr Figurentheater aus ganz Deutschland an. Aber auch die Puppenbühnen aus Paderborn und Umgebung sind nach Angaben der Stadt wieder mit dabei. Neben der Paderhalle, dem Burgsaal des Kreismuseums Wewelsburg und dem Mallinckrodthof in Borchen laden auch das Stadtmuseum Paderborn sowie die Kulturscheune 1a in Fürstenberg dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und in verschiedenste Mikrokosmen des Puppenspiels einzutauchen.

Theater Korona macht den Anfang

Erwachsene Gäste können ganz zu Anfang der Puppenspielwochen die Jubiläumsveranstaltung „Shakespeare! Macht! Liebe!“ vom Theater Korona aus Leipzig verfolgen, deren Inszenierung zwar frei auf der Komödie „Wie es euch gefällt“ von William Shakespeare beruht, die aber durch die ironische Distanz zwischen dem Puppenspieler und seiner Figur sowie der Erscheinung der Beatles einen Bruch zum Bekannten und somit etwas Neues schafft. Der Name des Theaters stammt aus einer Zeit vor der Pandemie: „Korona“ wird in der Umgangssprache für das Zusammentreffen von Menschen gebraucht, die zusammen etwas unternehmen.

Auch „Der kleine Prinz“ ist dabei

Die kleinen Fans des Puppenspiels können sich im Jubiläumsjahr auf ein paar gut bekannte Stücke freuen. In „Der kleine Prinz“ erweckt das Theater der Dämmerung ferne Planeten und den Protagonisten als Schattenspiel zum Leben. Ohne den abgestürzten Piloten als Erzähler macht er sich auf die Reise zu fernen Planeten und den großen Leuten, die noch immer frustrierend sind und nichts verstehen.

Am Ende siegt immer die Freundschaft

Das Kreismuseum Wewelsburg ist ebenfalls mit von der Partie: Auf dem Bauernhof Mullewapp geht es in „Die Drei Freunde“ bei Waldemar, Franz von Hahn und Jonny Mauser drunter und drüber. Am Ende siegt jedoch immer deren Freundschaft.

Robert Husemann auf Tour

Die Paderborner Puppenspiele Robert Husemann gehen auch auf Tour. In Fürstenberg erlebt man das lustige Kasperabenteuer „Kasper kommt in Teufels Küche“. Dabei geht es um üble Verdächtigungen, Zusammenhalt, Mut und Ehrlichkeit. Weiter geht es dann im Stadtmuseum Paderborn mit „Die Prinzessin ist futsch“, hier ist jeder zum Mitmachen und Mitlachen eingeladen.

Drei Stücke für die ganz kleinen Gäste

Für die ganz kleinen Gäste ab zwei bzw. drei Jahren spielt das Figurentheater Nelo Thies aus Borchen gleich drei Stücke. In „Unter Wasser“ endet ein Urlaub am Meer nur dank der Wasserfee Milunalagunda noch glimpflich und keiner muss aus dem Wasser gerettet werden. Das „Minifeeabenteuer“ handelt von Freundschaft und davon, wo man – oder die Minifee und das Minifeentier - zuhause ist. „Zwei kleine Bären auf Libori“ stellen fest, dass sie ihrem Orientierungssinn nicht vertrauen können – Paderborn ist aber auch nicht leicht zu finden!

Angesichts dieser Veranstaltungen kann man davon sprechen, dass die Puppenspielwochen ein langersehntes Comeback feiern.

Zuschauerzahlen pandemiebeginnt begrenzt

Näheren Informationen, insbesondere zu den Altersempfehlungen, sind im Internet unter www.paderborn.de/puppenspielwochen zu finden. Das Kulturamt gibt unter der Telefonnummer 05251/88 11499 sowie per E-Mail unter kulturamt@paderborn.de weitere Auskünfte. Den Vorverkauf übernimmt das Paderborner Ticket-Center am Marienplatz, Telefonnummer 05251/299 750. Es wird dringend empfohlen, sich die Eintrittskarten im Vorverkauf zu sichern. Insbesondere pandemiebedingt sind die Zuschauerzahlen begrenzt.