Junge (7) beim Spielen tödlich verunglückt

Büren-Brenken

Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstag am Loretoberg in Büren-Brenken beim Spielen an einem Gedenkkreuz tödlich verunglückt. Laut ersten Ermittlungen spielte der Siebenjährige gegen 16.15 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Jungen (6) an dem Gedenkkreuz, das unmittelbar neben der Straße Loretoberg in Hanglage auf einem Betonpodest aufgestellt war, wie die Paderborner Polizei am Freitagvormittag mitteilte.

