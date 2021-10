Kaminbrand: Nachbarn bemerken Rauch und Funken

Paderborn

Aufmerksame Nachbarn haben am Donnerstag eine starke Rauchentwicklung und deutlichen Funkenflug aus einem Kamin an einem Einfamilienhaus in Paderborn-Elsen bemerkt und die Bewohner informiert. Die Feuerwehr wurde um 20.46 Uhr in die Straße „Südhang“ alarmiert.

- -