Kampf gegen Armut: Kreis Paderborn erhält 1,8 Millionen Euro vom Land

Im Kampf gegen die Armut will die NRW-Landesregierung aus CDU und Grünen ein Zeichen setzen. Zur Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen und der dafür bestehenden sozialen Infrastruktur bei den Kommunen stehen im Rahmen des „Stärkungspakts NRW – gemeinsam gegen Armut“ rund 150 Millionen Euro landesweit zur Verfügung. Der Kreis Paderborn und seine zehn Kommunen erhalten davon insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Das meiste Geld erhält die Stadt Paderborn mit insgesamt 924.588 Euro. Dahinter folgen Bad Lippspringe (117.117 Euro), Delbrück (90.468 Euro), Salzkotten (74.088 Euro), Büren (72.702 Euro), Hövelhof (41.958 Euro), Borchen (37.800 Euro), Altenbeken (27.783 Euro), Lichtenau (26.523 Euro) und Bad Wünnenberg (24.066 Euro). Der Kreis Paderborn wird mit 365.056 Euro bezuschusst.

Finanziert werden können mit den Mitteln unter anderem Sachkosten zur Aufrechterhaltung sozialer Einrichtungen, Sachkosten zur Durchführung von Maßnahmen, kommunale Verfügungsfonds für individuelle Härtefälle, Honorarkosten für Fachkräfte und Ehrenamtler sowie Informationsmaterialien. Die Bescheide an die Kommunen sind bereits verschickt worden.

„Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat kürzlich in einer viel beachteten Rede im Landtag versprochen, dass er sich verstärkt gegen Armut in Nordrhein-Westfalen einsetzen will. Der Stärkungspakt ist ein schneller, unbürokratischer und wichtiger Impuls, der seine Worte eindrucksvoll unterstreicht. Die finanzielle Unterstützung ist gerade in diesen Krisenzeiten von großer Bedeutung“, sagt Bernhard Hoppe-Biermeyer, CDU-Landtagsabgeordneter für den Kreis Paderborn.

Kommunen können Geld selbst verwenden

Die Kommunen im Kreis Paderborn können die Unterstützungsleistungen selbst verwenden und Ausgaben der Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in ihrem Zuständigkeitsgebiet finanzieren. Abhängig ist die Höhe der Leistung von der absoluten Zahl an Mindestsicherungsbeziehenden je Kommune. Die Anzahl der sich hieraus ergebenden Betroffenen wird für die kreisfreien Städte mit dem Wert 79 Euro, für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Wert 63 Euro und für die Kreise mit dem Wert 16 Euro multipliziert.

Der Anteil von Mindestsicherungsbeziehenden ist in den Metropolen an Rhein und Ruhr höher als im ländlichen Raum. Für Nordrhein-Westfalen liegt die Quote bei insgesamt 10,5 Prozent, für den Kreis Paderborn bei 7,3 Prozent (am höchsten in Bad Lippspringe mit 11,3 Prozent, am niedrigsten in Bad Wünnenberg mit 3,1 Prozent), Gelsenkirchen hat mit 21,8 Prozent die höchste Mindestsicherungsquote aller Kommunen in NRW, Heek im Münsterland mit 2,4 Prozent die niedrigste.