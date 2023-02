Karneval im Kreis Paderborn – alle Termine in der Übersicht

Bald wird es wieder bunt und voll in den Straßen des Kreises Paderborn. Hier zu sehen: Die Karnevalsparade Hasi Palau in Paderborn 2020

Wer an Karneval im Kreis Paderborn nichts verpassen will, muss den Überblick behalten. Das kann während der tollen Tage schwierig werden, gibt es in der Region doch eine ganze Flut an Veranstaltungen. Damit die Jecken immer wissen, was, wann, wo los ist, haben wir hier die wichtigsten Termine zu Karneval und Weiberfastnacht zusammengefasst.

Samstag, 4. Februar

Sonntag, 5. Februar

Kleinenberg : Kinder-Karneval in der Sporthalle Kleinenberg um 14.33 Uhr

: Kinder-Karneval in der Sporthalle Kleinenberg um 14.33 Uhr Delbrück-Schöning: Kindersitzung im Landesrestaurant Schnittker (Schöninger Str. 88, 33129 Delbrück) um 14.31 Uhr Emsnarren und Emsweiber feiern im Landrestaurant Schnittker Karneval Amtszeit des Schöninger Dreigestirns neigt sich dem Ende entgegen Emsnarren und Emsweiber feiern im Landrestaurant Schnittker Karneval Amtszeit des Schöninger Dreigestirns neigt sich dem Ende entgegen Delbrück-Schöning Mit großer Vorfreude fiebern die Schöninger Karnevalisten dem Höhepunkt des Karnevals entgegen. Mussten sie ihre Aktivitäten doch zwei Jahre lang auf ganz kleiner Flamme kochen, können sie nun wieder voll durchstarten. Das noch amtierende Dreigestirn mit der bisher längsten Sc... Von Axel Langer

Freitag, 10. Februar

Paderborn : Gala Prunksitzung in der Paderhalle um 19.30 Uhr

: Gala Prunksitzung in der Paderhalle um 19.30 Uhr Schloß Neuhaus : Kolpingkarneval im Roncalli-Haus um 18.31 Uhr

: Kolpingkarneval im Roncalli-Haus um 18.31 Uhr Nordborchen: Frauenkarneval in der Schützenhalle Schwaney um 19 Uhr

Samstag, 11. Februar

Delbrück : Prinzenproklamation in der Stadthalle um 19.01 Uhr

: Prinzenproklamation in der Stadthalle um 19.01 Uhr Delbrück/ Anreppen : Prunksitzung mit Proklamation in der Dorfhalle um 19.01 Uhr

: Prunksitzung mit Proklamation in der Dorfhalle um 19.01 Uhr Delbrück/ Sudhagen : Hauptsitzung im Heimathaus Mantinghausen um 19.19 Uhr

: Hauptsitzung im Heimathaus Mantinghausen um 19.19 Uhr Delbrück-Boke : Karneval der Generationen im Bürgerhaus ab 14.31 Uhr

: Karneval der Generationen im Bürgerhaus ab 14.31 Uhr Kleinenberg : Blau-Weiße Nacht in der Kleinenberger Schützenhalle ab 18.30 Einlass, Beginn ab 19.33 Uhr

: Blau-Weiße Nacht in der Kleinenberger Schützenhalle ab 18.30 Einlass, Beginn ab 19.33 Uhr Borchen-Alfen: Karneval im Schützenhaus Alfen ab 19 Uhr

Karneval im Schützenhaus Alfen ab 19 Uhr Lichtenau : Gala-Abend in der Schützenhalle Lichtenau um 18.31 Uhr

: Gala-Abend in der Schützenhalle Lichtenau um 18.31 Uhr Paderborn : Heimatbühne Karnevalsparty - Gala Partynacht in der Paderhalle um 19.30 Uhr

: Heimatbühne Karnevalsparty - Gala Partynacht in der Paderhalle um 19.30 Uhr Schloß Neuhaus: Kolpingkarneval im Roncalli-Haus um 19.31 Uhr Ticketvorverkauf für die Veranstaltungen in der Paderhalle hat begonnen Paderborner Heimatbühne feiert Karneval Ticketvorverkauf für die Veranstaltungen in der Paderhalle hat begonnen Paderborner Heimatbühne feiert Karneval Paderborn Wenn Engel, Teufel, Hexen, Elferräte und das Ordenskapitel einmütig bei bester Partystimmung zusammen feiern, zeigt sich der Saalkarneval in der Paderstadt von seiner schönsten Seite. Die Heimatbühne Paderborn feiert wieder die jecke Zeit.

Sonntag, 12. Februar

Delbrück : Karneval für junggebliebene (Seniorenkarneval) in der Stadthalle um 14.31 Uhr

: Karneval für junggebliebene (Seniorenkarneval) in der Stadthalle um 14.31 Uhr Hövelhof : Spielschar KFD Hövelhof im Hotel Victoria um 15 Uhr

: Spielschar KFD Hövelhof im Hotel Victoria um 15 Uhr Delbrück -Boke : Kinderkarneval im Bürgerhaus um 14.31 Uhr

: Kinderkarneval im Bürgerhaus um 14.31 Uhr Paderborn: Heimatbühne Kinderkarneval in der Paderhalle um 14.14 Uhr

Montag, 13. Februar

Delbrück: Frauenbund in der Stadthalle um 19.31 Uhr Vorbereitungen für den Karneval in vollem Gange Eintracht wünscht sich mehr Farbe bei den Umzugswagen in Delbrück Vorbereitungen für den Karneval in vollem Gange Eintracht wünscht sich mehr Farbe bei den Umzugswagen in Delbrück Delbrück Tausende Gäste ziehen die beiden Karnevalsumzüge durch die Delbrücker Innenstadt regelmäßig an. Johannes Westerhorstmann und Josef Donhof vom Karnevalverein Eintracht planen die beiden Umzüge und sind mit dem Stand der Anmeldungen durchaus zufrieden. Von Axel Langer

Donnerstag, 16. Februar

Delbrück : Weiberfastnacht in der Stadthalle um 18.32 Uhr

: Weiberfastnacht in der Stadthalle um 18.32 Uhr Salzkotten : Weiberfastnacht in der Sälzerhalle

: Weiberfastnacht in der Sälzerhalle Fürstenberg : Rathaussturm

: Rathaussturm Paderborn : Rathaussturm

: Rathaussturm Nordborchen : KFD- Nordborchen

: KFD- Nordborchen Fürstenberg : Weiberfastnacht mit Rathaussturm

: Weiberfastnacht mit Rathaussturm Elsen: TuRa Weiberfastnachtsparty (mit den besten Männerballetts aus Elsen und viel Musik) in dem Bürherhaus Elsen ab 19.11 Uhr Waffelbacken für den guten Zweck und Kartenvorverkauf zur Session 2023 TuRa Elsen ist bereit für den Countdown zum Karneval Waffelbacken für den guten Zweck und Kartenvorverkauf zur Session 2023 TuRa Elsen ist bereit für den Countdown zum Karneval Paderborn-Elsen Die Karnevalsabteilung der TuRA Elsen steht in den Startlöchern. An diesem Samstag, 21. Januar, ab 10 Uhr stehen die Karnevalisten um Prinzessin Atessa I. (Weihrauch) am Elsener Rewe Markt bereit, um frische Waffeln für den guten Zweck zu verkaufen. Einen Tag später beginnt de...

Freitag, 17. Februar

Delbrück-Westenholz: Prinzenproklamation im Saal Lütkewitte um 19.11 Uhr

Samstag, 18. Februar

Bentfeld : Prunksitzung mit Proklamation in der Sporthalle um 19.01 Uhr

: Prunksitzung mit Proklamation in der Sporthalle um 19.01 Uhr Delbrück : Hauptkappensitzung in der Stadthalle

: Hauptkappensitzung in der Stadthalle Elsen: TuRa JeckenGala (mit lustigen Beiträgen, stimmungsvollen Show-Auftritten und feinster Livemusik) im Bürgerhaus Elsen ab 19.11 Uhr

TuRa JeckenGala (mit lustigen Beiträgen, stimmungsvollen Show-Auftritten und feinster Livemusik) im Bürgerhaus Elsen ab 19.11 Uhr Delbrück-Boke : Hauptsitzung im Bürgerhaus „Die Kappe brennt“ mit Party um 19.11 Uhr

: Hauptsitzung im Bürgerhaus „Die Kappe brennt“ mit Party um 19.11 Uhr Delbrück/ Lippling : Prinzenproklamation in der Gemeindehalle

: Prinzenproklamation in der Gemeindehalle Delbrück/ Steinhorst : Prinzenproklamation im Saal Kerkstroer

: Prinzenproklamation im Saal Kerkstroer Delbrück/ Ostenland : Hauptsitzung mit Prinzenproklamation um 19.01 Uhr

: Hauptsitzung mit Prinzenproklamation um 19.01 Uhr Paderborn : Hasi Palau Parade (19. Karnevalsparade) um 14.14 Uhr Abschlussparty auf dem Maspernplatz

: Hasi Palau Parade (19. Karnevalsparade) um 14.14 Uhr Abschlussparty auf dem Maspernplatz Nordborchen : Karnevalsverein – Prunksitzung um 19.31 Uhr

: Karnevalsverein – Prunksitzung um 19.31 Uhr Fürstenberg : Kinderkaneval des FCC in der Schützenhalle

: Kinderkaneval des FCC in der Schützenhalle Upsprunge : Karnevalsball mit Kostümprämierung und Cocktailbar ab 19.31 Uhr

: Karnevalsball mit Kostümprämierung und Cocktailbar ab 19.31 Uhr Schwaney: Galaabend in der Schützenhalle Schwaney um 19.15 Uhr

Sonntag, 19. Februar

Scharmede : Karnevalsumzug um 14 Uhr

: Karnevalsumzug um 14 Uhr Delbrück : Kinderzug ab Wiemenkamp durch die Innenstadt ab 14.01 Uhr

: Kinderzug ab Wiemenkamp durch die Innenstadt ab 14.01 Uhr Delbrück : Kindersitzung mit Kinderprinz, Stadthalle, 16 Uhr

: Kindersitzung mit Kinderprinz, Stadthalle, 16 Uhr Delbrück-Boke : Kinderdisco im Bürgerhaus ab 17.01 Uhr

: Kinderdisco im Bürgerhaus ab 17.01 Uhr Schwaney : Bütten-Gala in der Schützenhalle Schwaney um 16.15 Uhr

: Bütten-Gala in der Schützenhalle Schwaney um 16.15 Uhr Elsen: TuRa Kinderkarneval (mit vielen tollen Beiträgen von Kids für Kids) im Bürgerhaus Elsen ab 15.11 Uhr Prinz Jörn I. Hermes übergibt Prinzenkette an Nachfolger Karnevalsparty statt Büttenabend in Boke Prinz Jörn I. Hermes übergibt Prinzenkette an Nachfolger Karnevalsparty statt Büttenabend in Boke Delbrück-Boke Mit einem neuen Konzept startet die Karnevalsgesellschaft „Bleib treu“ Boke in die heiße Phase der Karnevalssession. Vor allem die Sitzung am 18. Februar erhielt ein neues Gewand und wird nun zu einer Karnevalparty verwandelt. Einige Elemente des klassischen Büttenabends werde...

Montag, 20. Februar