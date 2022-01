Kein Internet in der Impfstelle des Kreises Paderborn

Für Mittwoch vereinbarte Termine in der Salzkottener Sälzerhalle können am Donnerstag und Freitag nachgeholt werden

Salzkotten

Von der aktuellen Glasfaserstörung in OWL ist auch die Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten betroffen. Sämtliche Software-Systeme können derzeit nicht genutzt werden, da kein Internet verfügbar ist.