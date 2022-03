Keine neuen Fälle gemeldet: Inzidenz rutscht unter 1000

Die Corona-Lage im Kreis Paderborn am Wochenende 19./20. März

Paderborn

Der Inzidenzwert für den Kreis Paderborn ist von Freitag auf Samstag um 8,8 Punkte auf 1087,8 gestiegen. Am Sonntag rutschte er dann auf 927,2 ab, weil am Samstag keine neuen Corona-Fälle aus dem Kreis Paderborn in die Statistik des Landeszentrums Gesundheit (LZG) eingeflossen waren.

