Keine Zweifel an der Schuldfähigkeit

Paderborn.

Er leugnet, was kaum mehr zu leugnen ist: Nicht er habe seine Frau umgebracht, sondern seine Verwandten seien die Täter – dabei bleibt der 30-jährige Syrer in seinem Prozess vor dem Landgericht Paderborn nach wie vor. Die Bluttat, der die 20-Jährige im vergangenen November in Sennelager zum Opfer fiel, ist aus Sicht des Schwurgerichts jedoch so weit aufgeklärt, dass bald die Plädoyers stattfinden können.

Von Ulrich Pfaff