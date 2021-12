Kinderwünsche werden wahr

Einmal im Jahr trifft sich eine Gruppe Bad Lippspringer zum Weihnachtssingen. Dabei stehen nicht der perfekte Klang, sondern Spaß und Geselligkeit im Vordergrund. Gleichzeitig ist den Männern wichtig, auch etwas Gutes für andere zu tun, denen es nicht so gut geht.

Deswegen spenden sie Geld. In diesem Jahr sind so 6000 Euro zusammengekommen, die der Aktion Kindertraum aus Hannover zugute kommt.

Entstanden ist das Weihnachtssingen 2014 aus einer Bierlaune heraus: Fünf Freunde hatten sich überlegt, dass es doch schön wäre, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Jeder brachte seinerseits andere Freunde mit, so dass die Gruppe auf 18 Mann anwuchs.

Immer vor Weihnachten kommen sie in dieser Kon­stellation zusammen, einer bereitet einen Liederzettel vor, dann wird zusammen gesungen, gegessen, getrunken und geklönt. „Wir können zwar nicht so gut singen, aber die Stimmung ist immer gut“, erzählt Mathias Wiemann lachend.

Schnell war klar, dass die Teilnehmer nicht nur ihr eigenes Wohlergehen sehen, sondern auch etwas teilen möchten. „Uns geht es so gut, da wollen wir auch anderen etwas geben, denen es nicht so gut geht“, bringt es Mathias Wiemann auf den Punkt.

Das Geld fließt jedes Jahr in eine andere Aktion, die einer aus den eigenen Reihen vorschlägt. Wenn möglich unterstützen sie eine Aktion oder Familie vor Ort, zu der es einen direkten Bezug gibt. So konnte zum Beispiel eine Delphintherapie für das schwerbehinderte Kind eines Arbeitskollegen finanziert werden.

Nachdem das Weihnachtssingen im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, trafen sich die Bad Lippspringer in diesem Jahr wieder. Im privaten Rahmen und unter Einhaltung von 2G plus, betonen sie. Am Ende hatten sie nicht nur zusammen „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum Besten gegeben, sondern auch 6000 Euro gesammelt.

„Seit wir angefangen haben, toppen wir die Summe jedes Jahr. Die 6000 Euro sind die bislang höchste Summe seit wir angefangen haben“, freut sich Matthias Wiemann, einer der Sänger.

Die Summe geht an die „Aktion Kindertraum“ mit Sitz in Hannover, die bundesweit Wünsche von Kindern erfüllt, die schwer krank sind, einen Unfall hatten oder in eine Notsituation geraten sind.

Die Spende aus Bad Lippspringe fließt in drei konkrete Projekte: „Ein Junge ist im Babyalter an Leukämie erkrankt. Die notwendige Stammzellentherapie führte zu Komplikationen und seitdem bestehen gesundheitliche Einschränkungen“, schildert Sebastian Budde ein Schicksal. Die tierliebe Familie wünscht sich sehnlichst einen Malteser als Begleiter. Durch die Spende kann der Hund jetzt angeschafft werden. „Wir freuen uns schon, wenn wir das erste Foto mit Hund und Familie bekommen“, sagt Mathias Wiemann.

Außerdem wird ein sehbehinderter Junge unterstützt, der seit drei Jahren kein Fahrrad mehr fahren kann. Mit dem Geld aus Bad Lippspringe wird ein Liegetandem angeschafft. „Jetzt übernimmt ein Elternteil das Lenken, damit der Junge wieder kräftig in die Pedalen treten und den Fahrtwind im Gesicht spüren kann“, freut sich Budde.

Der Rest des Geldes wird für den Aufbau eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Kreis Mettmann verwendet.

Die sangesfreudigen Männer sind mit ihrer Aktion in der Kurstadt schon bekannt: „Wir werden von vielen aus der Gartenstadt unterstützt. Privatleute, die unsere Aktion gut finden, helfen uns genauso wie einige Kegelclubs“, erzählt Mathias Wiemann. Unterstützung kam dieses Mal sogar von einer Firma aus Gütersloh.

Auch 2022 möchten die sangesfreudigen Männer wieder „Oh du fröhliche“ schmettern und Gutes tun. Wer sie unterstützen möchte, kann sich an Mathias Wiemann wenden (E-Mail: matzee@gmx.de).