Kirchborchener spenden für zwei gute Zwecke

Borchen

Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft denkt an den Schützenfesttagen auch an diejenigen, denen es nicht so gut geht. Das hat schon Tradition in Kirchborchen. Oberst Michael Krevet-Alpmann erinnerte bei der Ansprache beim 25-jährigen Jubelkönig Toni Leiner daran, dass 1997 Casimir Wrobel zum Ehrenunteroffizier der Bruderschaft ernannt wurde und in den folgenden Jahren viele Spenden für dessen Mission in Namibia bereitgestellt wurden.