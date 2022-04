Kirchenbanken unterbrechen Fusionsgespräche

Paderborner Bank für Kirche und Caritas und DKM Darlehnskasse Münster halten aber an ihren Zielen fest

Paderborn/Münster

Die Bank für Kirche und Caritas mit Sitz in Paderborn und die DKM Darlehnskasse Münster haben ihre im September des vergangenen Jahres aufgenommenen Fusionsverhandlungen unterbrochen. Man werde den Mitgliedern in diesem Jahr keinen Fusionsbeschluss vorschlagen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.