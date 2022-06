Klimaschutz: Kreis Paderborn sucht Top-Projekte

Verwaltung vergibt Preis für Umwelt- und Klimaschutz an Bürger, Firmen oder Vereine

Paderborn

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Vielerorts wird an zahlreichen Schrauben gedreht, um der Entwicklung bereits im Kleinen entgegenzuwirken. Genau diese Initiativen und Projekte sucht der Kreis Paderborn. Auch in diesem Jahr zeichnet die Verwaltung bis zu drei Bürger, Profis oder Amateure, Institutionen, Firmen oder Vereine aus, die sich in herausragendem Maße für eine intakte Umwelt und den Klimaschutz einsetzen.