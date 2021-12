Kliniken erhalten 3,2 Millionen Euro

Corona-Sonderprogramm des Landes NRW kommt im Kreis Paderborn an

Nach Angaben der heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Sieveke und Bernhard Hoppe-Biermeyer verteilt sich das Geld wie folgt: An die St.-Vincenz-Krankenhaus GmbH gehen mehr als 1,4 Millionen Euro. Das Brüderkrankenhaus St. Josef bekommt über 870.000 und das Krankenhaus St. Johannisstift über 310.000 Euro. Die LWL-Klinik Paderborn erhält über 270.000 Euro und die Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe über 360.000 Euro. Die Förderbescheide sollen noch in diesem Jahr eingehen.

Dazu Sieveke und Hoppe-Biermeyer: „Mit dem Geld können die Kliniken Umbauten, Erweiterungen oder Modernisierungen durchführen oder medizinische Geräte anschaffen. Förderfähig ist zum Beispiel auch die Einrichtung von Isolierzimmern oder -stationen oder intensivmedizinische Ausstattung.“