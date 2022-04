Knappes Angebot, steigende Preise im Kreis Paderborn

Langsam muss doch mal Schluss sein! Das wird vielen Menschen durch den Kopf gehen bei den weiterhin steigenden Preisen für Bauland und Immobilien. Noch ist nämlich nicht Schluss damit. Auch 2021 sind die Preise für Bauland und Immobilien in Stadt und Kreis Paderborn gestiegen. Und das Angebot bleibt knapp. Der Bedarf kann weder in der Stadt noch im Kreis Paderborn gedeckt werden.

Der Bedarf an Baugrundstücken ist riesig in Stadt und Kreis Paderborn. Wer wie hier im Baugebiet „Bruktererweg“ eins ergattert hat, ist glücklich.

Von einer Immobilienblase wie in vielen anderen Regionen Deutschlands wollen Axel Gurok und Markus Schräder als Vorsitzende der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Kreis und Stadt Paderborn aber nicht sprechen. „Das ist es hier bei uns nicht, aber es birgt Risiken“, betont Gurok. Denn was passiere, „wenn die Zinsen steigen“, fragt er. Das sei gerade für junge Familien, die nicht selten am Limit finanzierten, eine Gefahr. Hinzu kämen die Preissteigerungen bei Baumaterialien, ergänzt Schräder. „Der Druck ist hoch“, sagt Axel Gurok. Dennoch sei man in Stadt und Kreis Paderborn im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands gut aufgestellt.