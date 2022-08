Diskussion um Zuschuss für Nahverkehr im Paderborner Kreistag

Die kräftig gestiegenen Dieselpreise machen dem Busverkehr im Hochstift stark zu schaffen. Um den Nahverkehr weiter sicherzustellen, hat der Nahverkehr Paderborn-Höxter (NPH) einen Zuschussbedarf von 1,3 Millionen Euro bei den Kreisen Paderborn und Höxter angemeldet. Nach Kilometern verteilt, entfallen 760.000 Euro auf den Kreis Paderborn. „Das sind einmal Energiekostensteigerungen und einmal die Stützung von Busunternehmen, die in Schieflage geraten sind“, erklärte Kreiskämmerer Ingo Tiemann.

„Wie sind denn diese Mehrkosten entstanden?“, wollte Hartmut Hüttemann (FBI) wissen und schimpfte gegen die Vorlage, die in seinen Augen nicht schlüssig sei. Günter Koch (AfD) sagte: „Ist denn nachgedacht worden, das Defizit durch Einsparmaßnahmen auszugleichen?“ Mehrere Strecken seien unrentabel.

NPH-Geschäftsführer Marcus Klugmann stand letztlich im Kreistag den Mandatsträgern Rede und Antwort. Der NPH sei durch Verträge verpflichtet, Kostensteigerungen in sogenannten gemeinwirtschaftlichen Verkehren zu bezuschussen. Dies sind Linien, bei denen kein Unternehmen auf eigenes Risiko fahren wolle und der NPH Busunternehmen dafür bezahlt, den Linienverkehr zu betreiben. Dies ist inzwischen in Delbrück, Bad Lippspringe/Hövelhof, Lichtenau und auf der Paderborner Hochfläche der Fall.

Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren, also etwa dem Busverkehren im Linienbündel Egge (Altenbeken), finanziert sich der Busverkehr allein aus den Fahrgeldeinnahmen und erhält grundsätzlich keine Zuschüsse. Das Verkehrsunternehmen Go.on wurde von den Preisanstiegen jedoch so stark getroffen, dass dieses einen Entbindungsantrag gestellt hat – also auf der Linie nicht weiter eigenwirtschaftlich fahren wollte. Die Folgen wären gravierend gewesen: In einer Notvergabe wäre das Bündel vorzeitig gemeinwirtschaftlich vergeben worden. Letztlich hat der NPH – befristet bis Jahresende – einen Zuschuss zu den hohen Kraftstoffkosten bewilligt.

Betreiber Go.on fährt ein Jahr ohne Zuschüsse

„Wir müssen die Möglichkeit haben, die Verkehrsunternehmen zu unterstützen. Sonst lassen sie im schlimmsten Fall die Schlüssel fallen“, unterstrich Klugmann die Notwendigkeit dieses einmaligen Zuschusses zu eigenwirtschaftlich verkehrenden Linien.

Letztlich hat Go.on daraufhin zugesichert, bis zum Ende des Vertrages – also knapp ein Jahr – weiter ohne Zuschüsse zu fahren. Spätestens dann wird auch dort auf gemeinwirtschaftlichen Verkehr umgestellt und damit fallen Kosten an.

Franz-Josef Tegethoff (AfD) warf dem NPH fehlende Transparenz und Luxus vor. Carsten Birkelbach von Bündnis 90/Die Grünen platzte an dieser Stelle der Kraken: „Einige meinen, dass wir hier einen Goldstandard fahren. Dem ist nicht so.“ Das 9-Euro-Ticket habe gezeigt, dass ein hoher Bedarf an gutem ÖPNV bestehe und dass dieser auch genutzt werde.

Wilfried Lappe, der Mitglied der NPH-Verbandsversammlung, also des Kontrollgremiums des Nahverkehrsverbundes, ist, sagte: „Wir beschäftigen uns seit einigen Monaten damit und sind in engen Diskussionen mit der Geschäftsführung. Die Gemeinden haben erkannt, dass sie sich einbringen müssen, wo Einsparungen möglich sind.“

In Büren und Salzkotten beispielsweise haben die Mandatsträger einem abgespeckten Busverkehr zugestimmt, wenn dafür Mehrkosten für die Kommunen erspart bleiben. Das dortige Busunternehmen BVO hatte angeboten, weiter auf eigene Rechnung zu fahren, wenn einige Fahrten entfallen.

Gemeinwirtschaftliche Verkehre würden wohl allein Büren 850.000 Euro jährlich kosten, wobei die stark gestiegenen Treibstoffpreise und Lohnerhöhungen noch nicht einkalkuliert sind. In Lichtenau verkehren die Busse seit 1. August gemeinwirtschaftlich. Bürgermeisterin Ute Dülfer befürchtet „für Lichtenau der Weg ins Haushaltssicherungskonzept.“

Kreiskämmerer Ingo Tiemann stellte in seinem Vortrag auch heraus: Die Mehrkosten des Nahverkehrs müssen am Ende die Kommunen durch eine neue Kreisumlage finanzieren. Wie diese genau aussieht, ist noch unklar. „Wir rühren hier im Portemonnaie der Kommunen herum“, betonte auch Birkelbach, der gleichzeitig forderte, das Thema mehr politisch zu diskutieren. „Darüber wird viel in Bürgermeister- und Kämmerer-Konferenzen gesprochen. Wir müssen viel stärker politisch diskutieren, was wir im öffentlichen Nahverkehr an Standard und Möglichkeiten haben wollen.“