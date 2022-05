Kreis Paderborn organisiert ärztliche Untersuchungen für Flüchtlinge

Rund 3000 aus der Ukraine geflüchtete Personen befinden sich aktuell im Kreis Paderborn. Sie sind zum Teil in Sammelunterkünften untergebracht, teilweise aber auch privat und leben im kompletten Kreisgebiet. Vom Land NRW wird diesen Personen eine ärztliche Erstuntersuchung angeboten sowie ein Impfangebot unterbreitet. Der Kreis Paderborn wird dafür ab Freitag, 13. Mai, die Räumlichkeiten der Impfstelle in der Sälzerhalle in Salzkotten nutzen.

Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. „Die Impfstelle in Salzkotten bietet eine vorhandene und sehr gut eingerichtete Infrastruktur“, erklärt Landrat Christoph Rüther. „Da die Impfnachfrage aktuell leider gering ist und die Impfstelle entsprechend nicht voll ausgelastet ist, können wir die Räumlichkeiten sehr gut für die Untersuchungen der geflüchteten Personen nutzen.“

Vor Ort wird eine Erstuntersuchung, die sogenannte Inaugenscheinnahme durchgeführt sowie der Impfstatus geprüft. Fehlende Impfungen können hier unproblematisch verabreicht werden. Geimpft wird gegen das Coronavirus, ebenso wie gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, HiB, Hepatitis B, Varizellen, Pneumokokken, Mumps, Masern, Röteln geimpft.

Auch Kinderimpfungen werden angeboten

„Wir bieten auch Kinderimpfungen für aus der Ukraine geflüchtete Personen in der Impfstelle an. Hierzu gehört zum Beispiel die Masernimpfung für Kindergarten- und Schulkinder“, erklärt Dr. Constanze Kuhnert, Leiterin des Paderborner Gesundheitsamtes. „Diese sowie weitere für Kinder empfohlene Impfungen nehmen wir in der Impfstelle in Salzkotten vor.“

Ein wichtiger Hinweis: Die Schuleingangsgangsuntersuchungen werden nicht in der Sälzerhalle durchgeführt. Dies geschieht im Kreishaus an der Aldegreverstraße in Paderborn.

Die Untersuchungen und sonstige Schutzimpfungen werden ab Freitag, 13. Mai, zu fest terminierten Zeiten durchgeführt. Eine Terminbuchung ist zwingend erforderlich und kann auf der Kreis-Homepage www.kreis-paderborn.de/ukraine vorgenommen werden.