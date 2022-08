Kreis Paderborn verbrennt weitere fünf Jahre Müll in Bielefeld

Der Kreis Paderborn und die Interargem GmbH in Bielefeld haben für weitere fünf Jahre – bis Mitte 2029 – ihren Vertrag verlängert. Diese Vereinbarung sichert dem Kreis weiter zu, dort Müll zu verbrennen, aus dem in Bielefeld neue Energie gewonnen wird.

Landrat Christoph Rüther und der für die Müllverbrennungsanlage Bielefeld (MVA) verantwortliche Interargem-Geschäftsführer Stefan Pöschel haben vor wenigen Tagen ihre Unterschriften unter den Fortsetzungsvertrag gesetzt und damit die Mitbenutzung der Verbrennungsanlagen in Bielefeld und Hameln vereinbart.

Bereits seit 2005 ist die Ablagerung von Siedlungsabfällen auf der Zentraldeponie in Paderborn-Elsen nicht mehr erlaubt. Die Abfälle werden nun zur Müllverbrennungsanlage nach Bielefeld sowie Hameln gebracht. Mindestens 24.000 Tonnen Hausmüll werden dort pro Jahr aus dem Kreis Paderborn verfeuert. Die frei werdende Energie dient zur Stromerzeugung und wird ins Fernwärmenetz eingespeist.

„Der Kreis Paderborn profitiert weiterhin von günstigen Verbrennungspreisen, wenngleich hier wegen der aktuell sehr angespannten energiepolitischen Gesamtlage mit Preisanpassungen zu rechnen ist“, so der AVE-Betriebsausschussvorsitzende Meinolf Päsch

Ziel der Landesregierung ist es, dass der Müll in der nächstgelegenen Anlage verbrannt wird, um lange Anfahrtswege zu vermeiden. Die bei der Verwertung zurückbleibenden Verbrennungsschlacken wiederum nimmt der Kreis Paderborn zurück. „Da sind keine chemischen und biologischen Substanzen mehr drin“, so Päsch weiter. Die Alte Schanze in Paderborn-Elsen sei eine der größten Deponien in OWL und habe aktuell keine Kapazitätsengpässe. „Wir können da noch viele Jahre die Asche aufnehmen“, so der Delbrücker.

Der Kreis Paderborn und die Interargem GmbH setzen bei der Abfallentsorgung ihre erfolgreiche Kooperation bis 2029 fort. Von links nach rechts: Reinhard Kahmen (stell. A.V.E.-Betriebsleiter), Meinolf Päsch (A.V.E.-Betriebsausschussvorsitzender), Landrat Christoph Rüther, Stefan Pöschel (Geschäftsführer Interargem) und Andreas Roweck (Prokurist Interargem) Foto: Kreis Paderborn

Der Kreis Paderborn beziehungsweise der A.V.E. Eigenbetrieb sind seit 2017 zu drei Prozent Mitgesellschafter an der Interargem GmbH. Insgesamt gibt es 19 ausschließlich kommunale Gesellschafter, wobei die Stadtwerke Bielefeld mit einem Anteil von 75,8 Prozent Hauptgesellschafter sind. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Interargem mit ihren beiden Anlagen gut 17 Millionen Euro Gewinn nach Steuern.

Zuletzt hat sich die MVA um die Klärschlammverbrennung beworben. Nach erfolgter Genehmigung könnte Anfang 2023 mit dem Bau begonnen und ab 2025 dort Klärschlamm verbrannt werden.